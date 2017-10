U.19 Bình Dương 2-3 U.19 Hà Nội T&T: Cú đúp thứ 2 cho Phạm Tuấn Hải

S.Khánh Hòa 2-2 An Giang: Hà Nội T&T là đội đầu tiên vào bán kết S.Khánh Hòa thậm chí còn ghi bàn sớm hơn B.Bình Dương, khi Công Thành làm tung lưới An Giang ở giây thứ 20, sau cú sút xa từ cánh trái.



Với việc B.Bình Dương thất thủ trước Hà Nội T&T, cả An Giang và S.Khánh Hòa đều muốn tận dụng cơ hội để chen chân vào bán kết. Sau rất nhiều nỗ lực, An Giang đã có được bàn gỡ nhờ cú dứt điểm nhanh của Văn Minh.



Cơ hội đã mở ra với An Giang khi Tấn Việt giúp đội nhà dẫn ngược 2-1 ở phút 58. Tuy nhiên, họ đã không thể giữ vững được cách biệt này khi để Văn Tình sút tung lưới ở phút 83.



Với kết quả này, Hà Nội T&T với 6 điểm đã trở thành đội đầu tiên ở vòng chung kết U.19 quốc gia lọt vào bán kết. S.Khánh Hòa với 2 điểm tạm xếp nhì. B.Bình Dương với hiệu số cao hơn xếp trên An Giang cùng với 1 điểm. Lịch thi đấu ngày 20.3: 16 giờ: PVF - Bình Định 18 giờ 15: QNK.Quảng Nam - Viettel