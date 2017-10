U.19 cứu cả nền bóng đá Việt Nam

Vé ơi, mày ở đâu ?

Trận mở màn đầy thuận lợi của U.19 VN đã khiến vé xem trận đấu tiếp theo với U.19 Nhật Bản vào ngày 9.9 đắt hơn tôm tươi. Đã xuất hiện tình trạng “găm vé” ở các đại lý.



Tình trạng sốt vé trước trận gặp U.19 Nhật Bản đã lên đến đỉnh điểm - Ảnh: Trung Ninh

Nếu như trận đầu tiên, VFF chỉ phát hành hơn 30.000 vé thì ở trận gặp Nhật ngoài hơn 1.000 vé mời, số lượng vé bán gần như bằng số ghế trên sân Mỹ Đình là 40.000 chỗ. Thế nhưng vé vẫn ở tình trạng khan hiếm. 1 giờ chiều qua 6.9, khi chúng tôi có mặt tại một điểm bán “mậu dịch” được đặt phía trong cổng sân Mỹ Đình đã thấy có khoảng vài ngàn người đứng chầu chực suốt cả trưa, bất chấp thời tiết không mấy thuận lợi. Không chỉ khán giả Hà Nội, có rất nhiều người đổ về từ các tỉnh thành như Nam Định, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang và ai nấy đều có vẻ khá mệt mỏi vì phải chờ đợi trong cái nắng gay gắt. Một vài CĐV kể rằng ngay sau khi U.19 VN giành thắng lợi trước U.19 Úc, họ đã từ nhà đi ngay trong đêm để kịp có mặt tại Hà Nội vào 5 giờ sáng vì biết nếu không đến sớm xếp hàng thì khó mua nổi vé.

“Cẩn thận đến thế mà chúng tôi đã thất bại trong công cuộc săn lùng vé vào buổi sáng vì không biết lý do gì mà đại lý chỉ tung ra số lượng rất hạn chế. Chúng tôi đành phải mua bánh mì và đứng đợi cả trưa ở đây để chờ đến giờ bán chiều”, anh Nguyễn Văn Long, 39 tuổi, nhà ở phố Cầu Đất, Hải Phòng cho biết. Một bác khoảng ngoài 60 tuổi than thở: “Các con tôi dặn bố là ở nhà xem bóng đá qua ti vi cũng được nhưng tôi không chịu. Ra Hà Nội xếp hàng mua vé thì mất cả dép mà vé vẫn chưa mua được”. Nhiều thanh niên cậy sức trẻ đã trèo lên cả hàng rào để mua vé nhưng đã bị lực lượng an ninh ngăn cản.

Chị Lan Hương làm việc ở Công ty bao bì Haberco bức xúc: “Trước trận VN gặp Úc, Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) từng có công văn chấn chỉnh các đại lý về phân phối vé nhưng tôi thấy tình hình không mấy cải thiện ở trận này. Tôi đã hỏi đại diện Công ty Con Kiến, một trong các đối tác của VFF, thì họ nói lượng vé bán ra buổi sáng là 2.000 vé. Chưa đầy 30 phút mà số vé này đã hết sạch. Vậy tại sao không bán nhiều hơn mà chỉ nhỏ giọt trong khi nhu cầu của người xem thì lớn? Và tôi cũng thấy một điều rất lạ lùng nữa là thông báo 8 giờ bán nhưng đến 9 giờ 30 mới thấy mở cửa bán. Kiểu như thế chỉ tạo cơ hội cho phe vé lộng hành. Nói thật, đi mua vé giữa không khí nóng nực thế này mà mãi không mua nổi thì như phát điên!”.

Nhiều CĐV còn cho hay các đại lý không bán vé mệnh giá cao mà chỉ mới bán vé loại 40.000 đồng. Còn vé 70.000 đồng và 100.000 đồng vẫn “bặt vô âm tín”. Như vậy, có nghĩa những chỗ đẹp đã bị găm lại và không loại trừ khả năng vé “ngon” ở các khán đài A, B đã bị tuồn ra chợ đen. “Xếp hàng làm gì cho khổ, nhịn vài bữa sáng là có vé đẹp để xem. Chị bán rẻ cho em 400.000 đồng thôi, đắt hơn giá gốc mỗi 300.000 đồng chứ mấy. Không mua sớm, mai kia có muốn mua đắt hơn cũng chẳng còn đâu”, một phe vé bảo thế.

Lan Phương