U.19 HAGL 0-4 U.19 SLNA: Đội bóng xứ Nghệ vào bán kết trước khán giả 'nhà'

14:09 TRỰC TIẾP 16:56 Tường thuật Có lợi thế hơn về hiệu số bàn thắng, SLNA với rất đông CĐV ruột cổ vũ trên sân tạo lợi thế rất lớn khi xuyên thủng hàng thủ HAGL ngay từ hiệp 1. Chiến thắng 3-0 trước Đồng Nai tạo lợi thế rất lớn cho SLNA khi cùng ngày HAGL để vuột trận hòa trước Viettel vào phút cuối. Bước vào trận đối đầu trực tiếp, SLNA lợi hơn về hiệu số bàn thắng, đồng nghĩa họ sẽ vào bán kết trong trường hợp thắng hoặc hòa. Ngược lại, HAGL buộc phải thắng nếu muốn vượt qua vòng bảng. Lợi thế đó giúp SLNA nhập cuộc đầy chủ động. Họ chơi chắc chắn bên phần sân nhà và thường xuyên tung ra những pha phản công nhanh nhờ các đường chuyền sắc lẹm của nhạc trưởng Đặng Văn Lắm. SLNA (áo vàng) hoàn toàn lấn lướt HAGL - Ảnh: Khả Hòa SLNA (áo vàng) hoàn toàn lấn lướt HAGL - Ảnh: Khả Hòa Thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông ở phút 12, khi Mai Sỹ Hoàng đá phạt rất tốt để Trần Ngọc Ánh bật cao đánh đầu vào lưới sau tình huống "xuất tướng" của thủ môn Phạm Đình Long. Đến phút 54, SLNA cướp bóng từ chân đội trưởng Lê Minh Hiếu và thực hiện pha phản công nhanh với rất đông cầu thủ. Bạch Tiến Cường sau pha chạy chỗ chiến thuật đã căng vào rất vừa tầm nhưng đáng tiếc đồng đội của anh đã không thể đệm bóng trúng khung thành. Sau tình huống này, Nguyễn Cảnh Anh có cơ hội rất tốt khi đón quả phạt góc và đánh đầu rất căng. Đáng tiếc bóng bật đùi một hậu vệ SLNA và bật trúng tay thủ môn Dương Văn Cường. Trong hiệp 2, bóng hầu như lăn bên phần sân của SLNA. Tuy nhiên, việc thiếu Minh Bình vì chấn thương đã khiến độ sắc sảo trong các pha dứt điểm của HAGL bị kém hẳn. Trong khi đó, chơi khiêm tốn hơn nhưng SLNA lại hiệu quả hơn rất nhiều. Phút 61, sau khi đội trưởng Đặng Văn Lắm qua người bằng một loạt động tác kỹ thuật, bóng được Mai Sỹ Hoàng tạt vào trong rất đẹp để Lại Đức Anh bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng của cầu thủ thấp nhất trên sân giúp SLNA càng vững tâm hơn cho mục tiêu vào bán kết. Trong khi đó, các cầu thủ HAGL trong sự sốt ruột đã không thể trình diễn tốt nhất khả năng của mình. Điều gì đến phải đến, phút 73, một lỗi mất bóng ở giữa sân của HAGL đã giúp SLNA có thêm bàn thắng thứ 3, khi Lại Đức Anh dốc bóng từ giữa sân một lần nữa đánh bại thủ môn Phạm Đình Long. Đến phút 86, từ một pha phản công nhanh, Trần Ngọc Anh đã bứt tốc và sút chéo góc, bóng dội cột vào lưới để ấn định chiến thắng 4-0 cho SLNA. Với chiến thắng này, SLNA xếp nhì và lấy tấm vé thứ 2 của bảng B để vào bán kết, nơi họ sẽ gặp đương kim vô địch Hà Nội. Trong khi đó, thầy Giôm sẽ có rất nhiều bài học để truyền đạt lại cho các học trò trẻ chuẩn bị cho giải U.19 quốc tế sắp tới tạo đa cho mục tiêu tranh chấp huy chương vào năm sau. 19:13 Ở trận cuối bảng B, Viettel thắng Đồng Nai 3-1, xếp nhất bảng B, gặp Đồng Tháp (nhì bảng A) ở bán kết 2 lúc 17 giờ 15 ngày 13.3.

Ở bảng này, Viettel với 2 trận toàn thắng vào bán kết trước 1 vòng đấu. Đội bóng trẻ áo lính thậm chí chắc ngôi nhất bảng bởi hơn đối đầu so với 2 đối thủ cạnh tranh là HAGL và SLNA. Do đó trận đấu giửa Viettel với Đồng Nai diễn ra lúc 17 giờ 15 hôm nay cũng trên sân Tự Do chỉ mang tính thủ tục bởi Đồng Nai cũng chắc chắn bị loại. Đó cũng là lý do Ban tổ chức không nhất thiết cho lượt trận này đá cùng giờ trên 2 sân.

SLNA có ưu thế lớn trước HAGL bởi hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại, 5/3 so với 2/2. Do đó các học trò HLVNguyễn Đình Dũng chỉ cần hòa là đi tiếp. Sở hữu đội hình khá đồng đều, khả năng phòng ngự tốt lại có lối chơi áp sát, máu lửa nên SLNA tự tin ít nhất có trận hòa trước HAGL. Khó khăn cho SLNA là hậu vệ Thái Bá Sang bị chấn thương, khó kịp hồi phục để ra sân.

Trong khi đó HLV Graechen thẳng thắn thừa nhận các cầu thủ của ông vẫn chơi bóng chưa thật sự gắn kết, một số cầu thủ còn non kinh nghiệm nên nhiều thời điểm thiếu tự tin. Thầy Giôm (tên gọi thân mật của HLV Graechen) cho rằng ông sẽ nói chuyện nhiều hơn với các học trò giúp họ giải tỏa áp lực hòng có sự tự tin tốt nhất.

Trong trận thua đáng tiếc 0-1 trước Viettel ở lượt trận trước, một số gương mặt trụ cột của HAGL như Trần Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, Cao Hoàng Tú, Lê Minh Bình chơi khá hay nhưng các vị trí khác lại không ổn định. Nếu giải quyết được tâm lý, thực hiện được lối chơi đánh trung lộ với các pha chuyền bóng ngắn bật nhả nhanh, các cầu thủ HAGL sẵn sàng khoan thủng hàng phòng ngự của SLNA.

Các HLV nhận định đây là cuộc chạm trán đang xem giữa HAGL chơi tấn công hay gặp SLNA phòng ngự giỏi.

Thanh Niên Online