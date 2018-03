U.19 HAGL thua vẫn duy trì triết lý bóng đá đẹp

Màn trình diễn trong 2 trận đầu của HAGL tại giải U.19 quốc gia chưa lung linh như kỳ vọng về truyền nhân của những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... Một phần vì cái bóng quá lớn của các đàn anh, họ đa phần chấp 1-2 tuổi, lại kém may mắn không được HLV Guillaume Graechen chăm sóc từ những ngày đầu, chỉ hơn 2 năm trở lại.

Sâu xa hơn, những trung tâm Viettel, PVF, Hà Nội… liên tục xây vệ tinh tại những “mỏ” tài năng như Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An… ảnh hưởng rất lớn đầu vào so với hơn 10 năm trước. Mặc dù vậy, vẫn có chút non nớt do kém kinh nghiệm, nhưng triết lý chơi bóng sáng tạo, kỹ thuật và fair-play của U.19 HAGL vẫn thể hiện rõ nét và nhận được nhiều khen ngợi.

PVF chuẩn bị tuyển sinh rầm rộ trên 31 tỉnh thành, con số được cắt gọt so với dự kiến ban đầu lên đến trên 50! HAGL đang chờ điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào hè 2018, theo truyền thống sẽ 2 năm một lần. Quy mô vẫn đang được cân nhắc, nhưng đó là tin rất vui cho những cậu bé và gia đình tin tưởng thương hiệu lò HAGL JMG. Với HAGL, việc duy trì kế hoạch tuyển sinh là nỗ lực rất lớn trong hoàn cảnh tài chính không phải dư dả hòng giữ mạch tuyển sinh không bị đứt đoạn.

tin liên quan HLV U.19 HAGL thừa nhận mù tịt về các đối thủ ở giải quốc gia HLV Guillaume Graechen lo lắng không có nhiều tư liệu về các đối thủ ở giải U.19 quốc gia 2018, trong khi trưởng đoàn Thừa Thiên Huế (TT-Huế) Đoàn Phùng thở phào khi thoát được bảng ‘tử thần’.

HAGL đang tham dự hầu hết các giải trẻ của quốc gia, từ U.15 đến U.21. CLB thường xuyên tổ chức những đợt tập huấn dài hạn ở Hàn Quốc, mời những đội trẻ của các CLB Nhật Bản và Hàn Quốc đến giao lưu. Thậm chí, HAGL sẽ đăng cai giải U.19 quốc tế 2018 để lứa U.19 có cơ hội cọ xát với những đội mạnh. Một điều không dễ dàng trong điều kiện bóng đá VN. Không thể so với khóa 1 và 2, nhưng như thế đã là rất gắng sức trong điều kiện của HAGL.

HLV Guillaume Graechen cho biết: “Trong bóng đá không thể đòi hỏi mỗi lứa cầu thủ đều sản sinh ra những cầu thủ chói sáng. Tuy nhiên, HAGL đang sở hữu khóa 4 rất tiềm năng. Nếu các em được đầu tư tốt, giữ được sự tập trung vào bóng đá như khóa 1 thì tôi tin sẽ có những cầu thủ không hề kém hơn Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Thậm chí, còn xuất sắc hơn. Viễn cảnh 5 năm nữa, khi khóa 1 chín muồi kết hợp với 4, tôi tin HAGL có thể chơi tốt mà không cần Tây. Đó là tính kế thừa. Hy vọng CLB sẽ tiếp tục kiên định, cố gắng tạo ra tính tiếp nối cho học viện HAGL-JMG như các năm qua”.