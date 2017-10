U.19 Hàn Quốc vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước U.21 Myanmar

Bằng lối chơi hiện đại với tính hiệu quả cao, U.19 Hàn Quốc đã đánh bại U.21 Myanmar với tỷ số 2-0, qua đó giành tấm vé vào bán kết đầu tiên của giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cup Clear Men 2015.

Tiền đạo Oh Inpyo (9) ghi bàn mở tỷ số cho U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Khả Hòa Tiền đạo Oh Inpyo (9) ghi bàn mở tỷ số cho U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Khả Hòa

Bước vào trận đấu này, HLV An Ik Soo có 2 sự thay đổi so với chiến thắng 1-0 trước U.21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Hậu vệ trái Woo Chanyang sau một ngày bị Thanh Tùng liên tục quần thảo đến chóng mặt đã được cho nghỉ, thế bằng Shin Chanwoo. Tiền vệ phải Kim Moogun cũng được sắp ngoài, nhường chỗ cho cái tên mới là tiền đạo Oh Inpyo.

Phía bên kia sân, ẩn số U.21 Myanmar cũng có trận ra mắt ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cup Clear Men 2015. Không phụ kỳ vọng, đội hình sở hữu đến 12 cái tên từng dự giải vô địch U.20 châu Á một năm trước đã trình diễn lối đá hiện đại, mạnh mẽ.

Trong suốt hiệp 1, dù phải chơi trước các đối thủ vượt trội về thể hình, nhưng U.21 Myanmar chơi với tinh thần lăn xả và liên tiếp tạo ra rất nhiều pha sóng gió về khung thành thủ môn Song Bumkeun.

Mg Mg Lwin (U.21 Myanmar) tung ra 1 cú sút về phía khung thành U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Độc Lập Mg Mg Lwin (U.21 Myanmar) tung ra 1 cú sút về phía khung thành U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Độc Lập

Thậm chí, trong hơn 10 phút cuối, các cầu thủ U.21 Myanmar dâng lên uy hiếp dồn dập khiến toàn bộ 11 cầu thủ U.19 Hàn Quốc buộc phải kéo về bảo vệ khu vực cấm địa.

Tuy nhiên, nghiệt ngã ở chỗ khi họ chưa có được pha dứt điểm đủ hiểm hóc để mở tỷ số thì mành lưới lại rung lên bởi tình huống khá vô duyên.

Ở phút bù giờ duy nhất của hiệp 1, từ cú phá bóng rất mạnh của thủ môn Song Bumkeun 2 trung vệ U.21 Myanmar dù không bị uy hiếp bỗng lúng túng va vào nhau, tạo điều kiện để tiền đạo Oh Inpyo thong dong nhận bóng và dễ dàng lừa qua cả thủ môn để đem về bàn thắng cho U.19 Hàn Quốc.

Với chiến thắng này, U.19 Hàn Quốc đã vào bán kết với tư cách nhất bảng B - Ảnh: Độc Lập Với chiến thắng này, U.19 Hàn Quốc đã vào bán kết với tư cách nhất bảng B - Ảnh: Độc Lập

Dường như nổi giận với màn trình diễn có phần yếm thế của các học trò, HLV An Kik Soo đã yêu cầu U.19 Hàn Quốc chơi mạnh mẽ hơn trong hiệp 2. Điều này đã khiến U.21 Myanmar không còn duy trì được ưu thế kiểm soát bóng như trước.

Để rồi phút 67, trong một tình huống triển khai bóng nhanh ở biên phải, đội trưởng Lee Dongjun đã thoát xuống rất nhanh và tạt bóng khó chịu vào trong. Trời mưa sân trơn, thủ môn Phone Thittsar Min đã không thể chụp được bóng giúp Kim Jeonghwan nhân đôi cách biệt cho các cầu thủ xứ kim chi.

Toàn thắng trong vòng bảng, U.19 Hàn Quốc đã có mặt tại bán kết giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Cup Clear Men 2015 với tư cách đầu bảng B, đồng thời cũng nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nhờ giàn cầu thủ đồng đều và sở hữu lối đá rất hiện đại của mình.

Tiểu Bảo