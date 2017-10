U.19 Khánh Hòa 0-0 B U.19 Bình Dương: Mở màn hấp dẫn

Tuấn Hải lập cú đúp, U.19 Hà Nội T&T thắng dễ An Giang 3-0 Sở hữu đội hình đồng đều với nhiều gương mặt từng dự giải U.21 Báo Thanh Niên 2015, U.19 Hà Nội T&T dễ dàng có trận thắng đậm 3-0 trước An Giang. U.19 Hà Nội T&T đã có chiến thắng mở màn ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa U.19 Hà Nội T&T đã có chiến thắng mở màn ấn tượng - Ảnh: Khả Hòa Các học trò của HLV Đỗ Trần Công Anh Tuấn đã chơi rất nỗ lực để tạo ra thế trận phòng ngự chặt. Tuy nhiên, trước tập thể ăn ý và kỹ thuật bên Hà Nội T&T, An Giang chỉ chống cự được 17 phút, trước khi để Phạm Tuấn Hải mở tỷ số cho đội bóng thủ đô từ cú đánh đầu. Đến phút 38, từ quả tạt rất đẹp của Văn Nam, lại là Phạm Tuấn Hải có pha băng cắt đánh đầu trước tay thủ môn Hữu Hậu để nhân đôi cách biệt cho Hà Nội T&T. Phút 78, Trần Đình Bảo nhân tình huống lộn xộn trong khu vực cấm địa An Giang đã nhanh chân dứt điểm nâng tỷ số 3-0 cho Hà Nội T&T. Đến phút 85, An Giang có cơ hội để rút ngắn tỷ số từ chấm 11m, tuy nhiên đội trưởng Lâm Quí đã sút bóng ra ngoài, chấp nhận thất bại 0-3 trong ngày ra quân. Với chiến thắng này, Hà Nội T&T tạm xếp đầu bảng A với 3 điểm trong khi An Giang xếp chót chưa được điểm nào. S.Khánh Hòa và B.Bình Dương cùng xếp thứ 2 với cùng 1 điểm.