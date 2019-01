Tân binh U.19 Phố Hiến gây sốc khi quật ngã á quân U.19 Hà Nội

Về truyền thống cũng như bề dày lực lượng cả Hà Nội và Viettel là 2 ứng viên nặng ký lọt vào vòng chung kết như những năm trước đây. Nhưng nếu như Viettel đã để vuột ưu thế ở trận đầu dù trong đội hình có rất nhiều cầu thủ thể hình đẹp và rất chất lượng, từng khoác áo tuyển U.16 Việt Nam mới đây như đội trưởng Đinh Thanh Trung hay cầu thủ có bàn thắng đẹp nhất tại vòng chung kết giải U.16 châu Á năm rồi tại Malaysia Khuất Văn Khang,

Nhưng dù đội bóng của HLV Nguyễn Minh Tiến chơi tấn công dồn dập vẫn không kết thúc được lại để dính đòn “hồi mã thương” của đội bóng vùng mỏ thì Hà Nội thực sự đã gặp khó trước đối thủ khó chịu, chơi bóng kiểm soát nhanh và ý chí ngoan cường là Phố Hiến.

Vẫn dưới bàn tay HLV Vũ Hồng Việt, người đã thành công với bóng đá trẻ Hà Nội trong 3 năm qua và từng dẫn dắt tuyển U.16 Việt Nam dự vòng chung kết giải U.16 châu Á, U.19 Hà Nội có lực lượng rất dày với nhiều cái tên nổi bật như trung vệ Vũ Tiến Long (2), hậu vệ Nguyễn Huy Trung (4), tiền vệ Ngô Đức Hoàng (16), tiền đạo Đậu Ngọc Thành (9) nhưng họ đã gặp sức kháng cự mạnh mẽ và thi đấu có phần lấn lướt , tổ chức chặt chẽ hơn của các cầu thủ Phố Hiến.

Tuy là tân binh mới góp mặt lần đầu nhưng thực chất nòng cốt đội này chính là PVF cũ và quan trọng hơn nhiều cầu thủ trong đội từng khoác áo tuyển U.17 Việt Nam dự giải đấu giao hữu quốc tế ớ Nhật Bản năm rồi cũng do chính HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt. Một số khác tham gia đội tuyển U.16 Việt Nam dự vòng chung kết U.16 châu Á 2019. Hơn nửa đằng sau đội bóng nay có rất nhiều HLV ngoại của ‘lò’ PVF hỗ trợ nên sức mạnh tăng lên rất nhiều.

Có thể kể đó là những cái tên như thủ môn Trần Lâm Hào, tiền vệ Huỳnh Công Đến, tiền đạo Trịnh Quang Trường, tiền vệ Trịnh Văn Chung, Đoàn Chí Bảo, tiền đạo Nguyễn Quốc Hoàng.. Sự ăn ý nhịp nhàng trong lối chơi của Phố Hiến đã khiến Hà Nội phải nhận thất bại đầu tiên.

Trong khi đó Viettel đã lấy lại tinh thần khi thắng Nam Định 3-1 đê tiếp tục nuôi hy vọng ở bảng A. Chiều mai 19/1 ở bảng này Phố Hiến gặp Than Quảng Ninh đội bóng đã gây sốc ở lượt đầu, còn Hà Nội sẽ phải lấy động lực để tranh chấp suất lọt vào vòng chung kết khi chỉ gặp Nam Định đã thua 2 trận.

Tại bảng B chủ nhà Thừa thiên Huế do HLV Dương Công Quốc dẫn dắt với dàn cầu thủ con khá non dù có vài vị tri vừa thi đấu giải U.21 cũng đã không thể bật lên được sau trận hòa thất vọng ở ngày đầu trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vì thế ở lượt trận thứ 2 khi gặp Sông Lam Nghệ An quá mạnh và khát thắng (sau khi đội bóng xứ Nghệ để vuột trận đầu với SHB Đà Nẵng ) đã phơi bày nhiều yếu kém và tự đánh mất cơ hội khi thua đậm 0-3. Trận còn lại SHB Đà Nẵng bị Thanh Hóa cầm chân 0-0.

Ưu thế tiếp tục đến với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai ở bảng C khi đội bóng của HLV Graechen Guilliam lại thắng trận thứ 2 trước Phú`Yên 1-0 để có 6 điểm.. Đồng Nai do HLV Bùi Hữu Thái Sơn dẫn dắt không hề kém cạnh khi cũng có chiến thắng thứ 2 trước Khánh Hòa 1-0. Trong khi đó Lâm Đồng đã tìm lại niềm vui khi hạ Bình Định 1-0 để có 3 điểm vươn lên xếp thứ 3.

Không có bất ngờ ở bảng D khi bộ 3 Bình Dương, An Giang và TP.HCM đang song hành nhau. Bình Dương và An Giang hòa 0-0 cùng có 4 điểm trong khi TP.HCM chủ nhà cũng hạ Long An 2-0 để vươn lên cùng 4 điểm. Trận còn lại ở bảng này Bến Tre thắng đậm Tây Ninh 4-0 để có 3 điểm bám sát. Tuy nhiên theo đánh giá của giới chuyên môn thì những trận gặp nhau giữa 3 đội cùng 4 điểm ở trên sẽ góp phần quyết định 2 chiếc vé đầu bảng. Sau đây là một số hình ảnh một số trận còn lại

Đăng Khoa