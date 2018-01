U.19 PVF đánh mất hy vọng

Trong tháng 12 vừa qua, PVF làm lễ ra trường cho một loạt cầu thủ tốt đầu quân về cho các CLB V-League và hạng nhất. Điều này đúng với chỉ mục đích khi lò đào tạo này hình thành là không tham gia thi đấu ở hạng chuyên nghiệp mà chỉ đào tạo đến 18 hoặc 19 tuổi là cho ra trường về với các đội bóng nếu như những cầu thủ đó đáp ứng được yêu cầu chuyên nghiệp. Lứa cầu thủ PVF được đào tạo rất tốt và đã thi đấu rất thành công từ cấp độ U.13 đến U.19 trong nhiều năm qua, nhưng do được tăng cường về nhiều đội khác nên khi tập hợp lại đá U.21 như 2 năm gần đầy thì chưa thành công.

Lần này với vòng loại giải U.19 Quốc gia đang tranh, PVF cũng chấp nhận đưa số cầu thủ của mình ra trường như Lê Văn Xuân, Nguyễn Hồng Sơn (về Hà Nội), Phan Bá Hoàng (về Bình Dương), Liễu Quang Vinh (về Đà Nẵng).. nên lực lượng còn lại không còn thực sự mạnh để giúp PVF trụ vững.



Chính vì vậy PVF đã thi đấu rất khó khăn ngay trận đầu tiên thua Hà Nội phút chót sau đó bị Công an Nhân dân cầm hòa 2-2 và mới nhất thua Quảng Ninh 1-2 sau khi bị Hoàng Ngọc Tuấn và Nguyễn Văn Sơn ghi bàn dẫn trước. Phải vất vả lắm Khắc Khiêm mới rút ngắn tỷ số còn 1-2. Thua trận này, con đường đi sâu vào giải và có mặt tại vòng chung kết ở Huế của PVF xem như xa vời.

Trong khi PVF gặp khó thì đương kim vô địch U.19 Hà Nội đã chứng tỏ sức mạnh hủy diệt của mình ở bảng A khi đè bẹp ứng cử viên nặng ký trong bảng là chủ nhà trung tâm thể thao Viettel với tỷ số đậm 3-0. Chỉ cần 23 phút đầu, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã giải quyết đối thủ dễ dàng với 2 bàn thắng của Vũ Đình Hai và Lê Văn Xuân. Bàn thứ 3 do tuyển thủ U.19 Quốc gia Lê Văn Nam ghi.

Với kết quả này, Hà Nội một mình một ngựa ở ngôi đầu bảng với 9 điểm. Còn với Viettel thất bại choáng váng này khiến thầy trò HLV Đặng Phương Nam sẽ gặp khó trong việc giành vé thứ hai trong bảng. Trận còn lại Đoàn Thế Chiến mở tỷ số cho Nam Định nhưng Nguyễn Văn Dũng đã gỡ hòa 1-1 cho Công an Nhân dân.

Trên sân Vinh ở bảng B cũng có bất ngờ khi Quảng Nam thua Hà Tĩnh 0-1 (bàn thắng do Lê Tiến Thành ghi) trong khi SHB Đà Nẵng hòa Thanh Hóa 2-2 (Nguyễn Kim Quang và Đặng Tuấn Nghĩa ghi bàn cho Đà Nẵng và Nguyễn Văn Vinh, Tạ Quang Huy ghi cho Thanh Hóa) khiến cục diện bảng này đang có lợi cho chủ nhà Sông Lam Nghệ An (lượt này nghỉ) với 6 điểm. Trên sân Pleiku ở bảng C, TP.HCM đè bẹp Sanatech Khánh Hòa 4-1 do Tô Phương Thịnh ghi 2 bàn, Lê Quan THuần và Võ Văn tánh ghi 2 bàn còn lại, để có 4 điểm, còn Đak Lak vươn lên dẫn đầu với 6 điểm sau khi thắng Bình Định 5-1.

Tại bảng D, Đồng Tháp một mình dẫn đầu với 9 điểm sau khi hạ Long An 3-0 trong đó có 1 bản của Công Minh (người 3 trận liên tiếp đều ghi bàn). Chủ nhà Becammex Bình Dương cũng tìm lại hy vọng với 4 điểm khi quật ngã Tây Ninh 5-0 với 4 bàn của tuyển thủ U.19 Nguyễn Trần Việt Cường. Trận còn lại, Đồng Nai thắng Cần Thơ 4-0 để có 6 điểm tạm xếp thứ nhì.

Như vậy sau 3 lượt trận đã hé mờ cửa vào vòng chung kết dành cho 2 đội toàn thắng là Hà Nội và Đồng Tháp. Họ vượt hơn các đối thủ trong bảng không chỉ về con người mà cả sự dày dạn trong cách đá. Các ứng cử viên khác như Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai hay Đak Lak cũng đang tràn trề hy vọng có mặt ở Huế.

Đăng Khoa