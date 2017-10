U.19 quốc tế 2017: Đội tuyển chọn U.19 Việt Nam thắng kịch tính U.19 Myanmar

18 giờ

Các cầu thủ trẻ Myanmar chưa đấu trận nào tại giải nhưng đội hình của họ được đánh giá mạnh hơn so với bại tướng của tuyển U.19 VN ở trận trước là Đài Bắc Trung Hoa, bởi bóng đá trẻ Myanmar đang được đầu tư mạnh và có không ít tài năng. Ban huấn luyện tuyển U.19 Myanmar cùng các học trò cũng nắm được phần nào về sức mạnh của đội tuyển chọn U.19 VN sau khi đến sân xem đội chủ nhà thi đấu trận đầu. HLV trưởng Nyi Nyi Latt cho biết giải U.19 quốc tế tại VN là giải đấu chính thức đầu tiên U.19 Myanmar sau quá trình tập trung chuẩn bị 4 tháng qua. Do đó qua từng trận đấu ban huấn luyện sẽ có những điều chỉnh để tìm kiếm những mảnh ghép hoàn hảo nhất cho đội. Trong khi đó HLV Vũ Hồng Việt (U.19 VN) cho biết đội tuyển chọn U.19 VN cần cải thiện khâu dứt điểm bởi ở trận đầu, nếu các chân sút chơi hiệu quả hơn, ít nhất đội ghi được 6 bàn thắng chứ không chỉ dừng lại ở con số 2. “Các cầu thủ trẻ Myanmar chơi bóng rất khó chịu khi luôn đeo bám, áp sát đối thủ có bóng đồng thời chơi phản công nhanh rất hay. Do vậy các cầu thủ U.19 VN cần chơi tập trung, chắt chiu tận dụng các cơ hội mới hy vọng giành chiến thắng”, HLV Vũ Hồng Việt cho biết. Nhiều khả năng đội tuyển chọn U.19 VN chỉ chơi với 1 tiền đạo cắm Lê Văn Nam, còn Trần Danh Trung đá hộ công như trong hiệp 2 trận thắng Đài Bắc Trung Hoa. Nếu bế tắc trong tấn công, tiền vệ có lối đá khéo léo, thông minh Nguyễn Hữu Thắng sẽ được tin dùng. Ở trận đấu trước đó lúc 16 giờ, U.19 Gwangju (Hàn Quốc) đặt mục tiêu vượt U.19 Đài Bắc Trung Hoa vốn bị đánh giá yếu hơn. Cả 2 trận đấu hôm nay được phát trực tiếp trên kênh Thể thao TV, Bóng đá TV, thethao.thanhnien.vn. Cầu thủ xuất sắc nhất mỗi trận đấu sẽ được nhận phần thưởng 100 USD do VP Milk trao.