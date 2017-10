U.19 quốc tế 2017: HAGL JMG trút cơn mưa bàn thắng lên Đài Bắc Trung Hoa

Hòa không bàn thắng trước U.19 Gwangju ở trận mở màn, U.19 HAGL hướng đến mục tiêu chiến thắng ở trận gặp U.19 Đài Bắc Trung Hoa chiều 16.4. HLV Guillaume Graechen vẫn giữ nguyên sơ đồ 3 trung vệ, điều giúp họ bọc lót có chiều sâu hơn trước các đối thủ cao to. Ở giữa sân, màn trình diễn tốt trong hiệp 2 trận ra quân giúp Lê Minh Hiếu được trao cơ hội ra sân từ đầu. So với trận trước, “thầy Giôm” đã có những điều chỉnh về lối chơi khi đội trưởng Trần Bảo Toàn từ vị trí hộ công được bố trí chơi lệch trái để hỗ trợ cho cặp tiền đạo Lê Minh Bình và Huỳnh Tiến Đạt. Trận thắng hụt trước U.19 Gwangju là sự động viên rất lớn cho các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa. Chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Yeh Hsien Chung đã tập rất kỹ cho các học trò để khắc chế lối chơi bật ban nhỏ kỹ thuật của U.19 HAGL. Không bất ngờ khi các chàng trai áo trắng làm chủ trận đấu từ đầu. Lê Minh Bình đã tiến đến rất sát một bàn thắng khi gẩy bóng qua người thủ môn, đáng tiếc cú đánh đầu cận thành lại đưa bóng dội cột. Sau những đợt gây áp lực liên tục, bàn thắng đã đến với U.19 HAGL. Đường chọc khe rất đẹp của một đồng đội đã giúp Minh Bình rất nhanh thoát xuống, trước khi căng ngang để Tuấn Đạt đệm lòng mở tỷ số ở phút 25. Đó là sự tưởng thưởng xứng đáng khi các học trò của HLV Guillaume Graechen đã cho thấy sự tiến bộ. Những đường triển khai bóng của họ đã đa dạng và có tốc độ cao hơn. Thêm vào đó, khả năng hoạt động rộng và di chuyển không bóng thông minh của cặp tiền đạo phía trên khiến hàng thủ U.19 Đài Bắc Trung Hoa luôn đặt vào tình trạng báo động. Sang hiệp 2 U.19 Đài Bắc Trung Hoa rất nỗ lực để đẩy cao đội hình. Họ tổ chức vây bắc các cầu thủ HAGL ngay trên phần sân đối phương khiến có thời điểm các học trò của “thầy Giôm” gặp trở ngại trong lên bóng. Tuy nhiên, việc U.19 Đài Bắc Trung Hoa dâng cao cũng để lộ những khoảng trống phía sau lưng, để rồi ở phút 62 phải nhận thêm bàn thua sau tình huống Dung Văn Nho bứt tốc vượt qua hàng thủ để đánh bại thủ môn Li Guan Pei ở thế đối mặt, nhân đôi cách biệt cho U.19 HAGL. Những phút cuối trận là khoảng thời gian giàu cảm xúc, khi cầu thủ 2 bên liên tục mở những đợt tấn công ào ạt về phía nhau. Thế trận rất cởi mở đó khiến khán giả có mặt trên sân 19.8 thực sự phấn khích. Trong một tình huống cướp bóng ở phút 77, quả tạt đẹp của đội trưởng Trần Bảo Toàn đã giúp cầu thủ vào sân thay người Cao Hoàng Tú tung ra cú sút vô lê hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0 cho các cầu thủ phố Núi. Phút 87 trung vệ Lê Trung Nghĩa đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 và ở giây cuối cùng của trận đấu, hậu vệ Wang Yi You ghi bàn danh dự cho đội khách, ấn định chiến thắng 4-1 đầu tay cho U.19 HAGL, trong ngày đội trưởng Trần Bảo Toàn nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Với chiến thắng này, U.19 HAGL tạm có 4 điểm và xếp sau U.19 tuyển chọn Việt Nam (6 điểm) và U.19 Gwangju (5 điểm) nhưng còn 1 trận chưa đấu.