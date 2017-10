U.19 quốc tế 2017: Màn ra mắt khá được của đàn em Công Phượng

15 giờ

Người hâm mộ chờ đợi lứa đàn em của Công Phượng ở U.19 HAGL JMG với lối chơi dựa trên nền tảng kỹ thuật tốt sẽ tỏa sáng ở giải đấu lần này. Các học trò của HLV Graechen có tuổi trung bình nhỏ nhất giải với hầu hết các cầu thủ mới 17 tuổi, tuy nhiên các em được chơi bóng với nhau trong nhiều năm nên rất ăn ý. HLV Graechen cho biết đội của ông không đặt mục tiêu cụ thể về thành tích nhưng ông kỳ vọng các cầu thủ sẽ chơi hay và đẹp mắt, phát huy được tài nghệ của từng người để cống hiến cho người hâm mộ. Một nét thú vị là các đàn em của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... vừa trở về sau loạt trận giao hữu rất thành công tại Hàn Quốc. Trong 2 tuần, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã có 6 trận cọ xát chất lượng, với kết quả 4 thắng, 2 thua. Đội đã thắng U.17 Uijeongbu (1-0), U.18 Uijeongbu (2-1, 3-0) và U.18 Gangwon (5-0). Hai trận thua là trước đội đang chơi tại K3 League Uijeongbu (1-3) và U.18 Uijeongbu (0-1, sử dụng đội hình 2). No nê danh hiệu ở các giải U.21 quốc tế, nhưng lần này “thầy Giôm” thận trọng: “Xét theo bình diện cá nhân thì khóa 3 không bằng khóa 1. Trên góc độ tập thể, họ học cùng tập 1 giáo án so với khóa 1 nên hy vọng có sự tương đồng. Chúng tôi đã thu được nhiều điểm tích cực qua đợt tập huấn tại Hàn Quốc. Tôi đánh giá cao khả năng thích nghi của các cầu thủ bởi thời tiết rất lạnh. Kế tiếp, các em tiến bộ nhiều khi được cọ xát với các đối thủ có thể hình tốt, thi đấu thể lực và áp sát liên tục. Các cầu thủ đã thích nghi nhanh chóng và chứng minh sự “tự ái” của mình khi bị dồn ép liên tục. Qua các trận đấu, họ đã cho thấy sự phát triển không ngừng”. Liên quan đến U.19 HAGL, HLV Guillaume đã chỉ ra nét đặc biệt khi nhiều học trò chỉ mới kịp làm quen với ông trong vài tháng (nhiều cầu thủ được chuyển từ lớp Năng khiếu hồi tháng 3 vừa qua - PV). Không chỉ đó, U.19 Việt Nam sẽ một lần nữa chơi chấp tuổi như nhiều lần trước đó. Những cầu thủ vô địch giải U.15 toàn quốc và vào vòng chung kết U.17 toàn quốc 2016 thực tế còn rất trẻ. “Đây thực chất là lứa U.17 khi chỉ có 2 cầu thủ sinh năm 1999 nhưng một người sinh tháng 12. Tập trung với nhau chưa lâu, đội vẫn đang tìm kiếm sự tiến bộ trong việc xây dựng lối chơi, vốn khá tích cực. Khóa 3 này rất khác so với khóa 1 vốn khởi đầu cùng nhau và tập liên tục suốt 7 năm. Đa phần các em có xuất phát điểm ban đầu khác nhau, kéo dài trong 3 năm từ 2013 đến 2015. Một số mới bổ sung cách đây 3 tháng", HLV Guillaume chia sẻ. Dù đã có nhiều tiến bộ qua đợt tập huấn tại Hàn Quốc cũng như 2 trận giao hữu với U.18 Mito Hollyhock, nhưng HLV Guillaume Graechen cho rằng các học trò của mình sẽ còn phải học nhiều. “Nếu có cầu thủ chất lượng như khóa trước thì mục tiêu luôn là cao nhất và giành chiến thắng trong mọi giải đấu. Đội bóng hiện tại đang trên quá trình hình thành, rất khó để nói kết quả hiện tại. Toàn đội sẽ học hỏi và cố gắng tiến bộ từng ngày. Điều khó khăn nhất của U.19 HAGL là sự khác biệt về trình độ kỹ thuật. Ở học viện JMG, lứa tuổi từ 12-16 tập kỹ thuật rất khắc nghiệt. Tôi chưa có đủ cầu thủ đúng tiêu chuẩn như tôi mong muốn. Thể lực và kỹ chiến thuật có thể tập sau, đáp ứng chiến thuật phải có nền tảng kỹ thuật đủ để đáp ứng điều này", HLV Guillaume xác nhận.