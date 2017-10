​U.19 thổi bùng V-League

Chủ nhà mất điểm 3 đội chủ nhà ở lượt trận thứ 2 V-League 2015 diễn ra chiều qua đều cùng mất điểm với 2 thua và 1 hòa. Chủ nhà Than Quảng Ninh tiếp tục thua Hà Nội T&T 0-1 ở những phút cuối hệt như mùa trước (Hoàng Vũ Samson ghi). Trận này, HLV Miura dự khán trực tiếp có lẽ sẽ không phải buông lời chê cầu thủ không chịu chạy như lần phát biểu với báo chí Nhật Bản nữa, vì 2 đội đã chơi khá hay, tốc độ nhanh. Tuy nhiên, nhiều cơ hội bị hai bên bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Chủ nhà thứ 2 thất bại là QNK Quảng Nam (QN) khi thua đậm đương kim vô địch Becamex Bình Dương (BD) 2-4. Tăng Tuấn lại lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng lên 4, các bàn còn lại do Quang Vinh và Abbas ghi cho BD. Hai bàn gỡ của QN do Đinh Thanh Trung và Henry ghi. Chủ nhà thứ ba mất điểm là Đồng Tháp (ĐT) khi bị Cần Thơ (CT) cầm chân 1-1. Chính CT mở tỷ số do Lê Văn Thắng ghi và Samson Kpenosen gỡ 1-1 cho ĐT. Chiều nay, tâm điểm là trận ĐTLA tiếp HAGL (VTV6 trực tiếp 16 giờ 30). Ngoài 10.000 CĐV sân Long An sẽ có khoảng 500 CĐV từ TP.HCM và Gia Lai xuống cổ vũ cho Công Phượng, Tuấn Anh... HLV Miura cũng sẽ bay vào xem trận này để chuẩn bị tuyển quân cho U.23 VN tập trung cuối tháng 2. Những cuộc đối đầu giữa 2 đội Gạch - Gỗ trước đây thường rất máu lửa, có tranh cãi, thẻ đỏ, phạt đền. Hy vọng lần này với lối chơi đẹp của HAGL và ĐTLA, trận đấu sẽ thật hấp dẫn. 3 trận còn lại: SHB Đà Nẵng - SLNA 16 giờ 30 (DRT trực tiếp), LG Hải Phòng - Thanh Hóa (VTC3), Sanna Khánh Hòa BVN - Đồng Nai cũng hứa hẹn lôi cuốn. Lan Phương - Q.Huy - T.K