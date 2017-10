U.19 Tottenham nhận lời dự giải giờ chót

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, ông Nguyễn Tấn Anh, đại diện Ban tổ chức giải U.19 Quốc tế (khai mạc ngày 6.1.2014) cho biết, trong 3 đội khách mời thì đội U.19 Tottenham là kỹ tính nhất khi mãi đến gần đây mới chịu ký hợp đồng tham dự giải, với lý do họ cần phải xem xét những đội khách mời khác có mạnh và giải đấu có tổ chức chuyên nghiệp hay không…



U.19 sẵn sàng cho giải giao hữu tứ hung - Ảnh: Minh Trần

Phía Tottenham cho biết, lứa cầu thủ trẻ mà họ đang đào tạo sẽ thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong tương lai, vì thế họ không muốn lãng phí thời gian khi dự những giải đấu không mang lại lợi ích về chuyên môn. Đến khi có sự xác nhận của đội U.19 AS Roma và đội U.19 Nhật Bản, thì U.19 Tottenham mới đồng ý tham gia. Đặc biệt sau khi được ban tổ chức giải thuyết phục về điều kiện ăn ở, đi lại và sân bãi.

Với mục tiêu phục vụ người hâm mộ cả nước, ban tổ chức giải đã hợp tác với nhiều đài truyền hình và phát thanh để trực tiếp, truyền thanh các trận đấu. Trước mắt, VTV (Đài truyền hình VN) và HTV (Đài truyền hình TP.HCM) đã xác nhận truyền hình trực tiếp các trận đấu. Kênh phát thanh VOV cũng sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu.

Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm: “Đây là lần đầu chúng tôi tổ chức giải đấu này, với mục tiêu giúp các cầu thủ U.19 VN nói chung và của Học viện HAGL - Arsenal JMG nói riêng có cơ hội được cọ xát với các đối thủ mạnh đến từ châu Âu và châu Á để nâng dần chuyên môn. Chúng tôi mong muốn các em thể hiện đầy đủ nhất phẩm chất của mình, chơi fair play và cống hiến”.

Đội U.19 VN hiện đang ráo riết tập luyện tại Trung tâm thể thao Hàm Rồng. Sau giải đấu trên, đội U.19 VN sẽ có chuyến tập huấn tại Bỉ từ ngày 21.3 - 22.4.2014, rồi trở về VN để cầu thủ thi tốt nghiệp cấp 3 và đại học. Đến đầu tháng 7, các cầu thủ U.19 VN tiếp tục lên đường đi tập huấn tại Trung tâm huấn luyện của CLB Arsenal, thời gian dự kiến kéo dài trong 2 tháng.

Giải đấu dành cho người hâm mộ

Do các đối thủ khách mời như U.19 AS Roma, U.19 Tottenham, U.19 Nhật Bản cũng cam kết gửi lực lượng mạnh tham dự giải, nên các trận đấu của giải hứa hẹn hấp dẫn và đẹp mắt. Chính vì thế, từ lúc này rất nhiều fan đã săn lùng để tìm mua vé vào xem U.19 VN thi đấu. Chi phí tổ chức cho giải đấu này rất lớn, dự kiến khoảng 600.000 USD, trong đó đội vô địch được thưởng đến 100.000 USD.

Dù chi phí lớn, nhưng Ban tổ chức quyết định đây là giải đấu dành cho người hâm mộ, vì thế sẽ bán vé với mức giá khá thấp. Cụ thể vé ở khán đài A chỉ có 150.000 đồng/vé, khán đài B là 100.000 đồng và vé khán đài C, D chỉ 50.000 đồng. Ngoài ra, để tri ân khách hàng, Nutifood cũng có chương trình tặng vé cho người hâm mộ. Những khách hàng mua 1 triệu đồng sản phẩm Nutifood ở các siêu thị Co.op Mart, Big C sẽ được tặng 1 vé xem giải U.19 quốc tế.

Trao đổi với chúng tôi, quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói: “Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người hâm mộ được dịp chứng kiến U.19 VN thi đấu nên sẽ bán vé với giá hợp lý. Ngoài ra, số vé cũng được bán phù hợp với sức chứa của sân để tránh vỡ sân”.

Chủ nhiệm sân Thống Nhất ông Trần Đình Huấn nói: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là công tác an ninh, an toàn cho người hâm mộ và các đội bóng. Vì thế, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, để bảo đảm an toàn tối đa cho mọi người. Chúng tôi sẽ chuẩn bị mọi phương án để tránh tình trạng vỡ sân”.

Thành Thắng - Giang Lao

>> Sân Thống Nhất có nguy cơ... vỡ sân vì U.19 Việt Nam

>> VTV, HTV truyền hình trực tiếp giải U.19 quốc tế

>> U.19 VN tập trung chuẩn bị giải quốc tế

>> U.19 Việt Nam lên báo Nhật Bản

>> Tuyển thủ U.19 tự tin trên đất Nhật

>> Cầu thủ U.19 VN được đón tiếp chu đáo ở Nhật

>> 2 cầu thủ U.19 Việt Nam được mời đến Nhật thử việc