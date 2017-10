U.19 Việt Nam chia điểm kịch tính với U.21 Brunei

35'

VÀOOOOOOO. 1-1 cho U.21 Brunei. Cầu thủ chủ nhà Adi Said đã có pha sút phạt san bằng tỷ số. Trong tình huống này thủ môn Minh Toàn đã mắc sai lầm khi bắt bóng không dính. Đây là bàn thắng thứ 5 của Adi Said tại giải đấu này. Adi Said là tiền đạo hay nhất của đội tuyển quốc gia Brunei ở thời điểm hiện tại. Anh cũng đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải Hassanal Bokiah 2012.