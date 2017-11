U.19 Việt Nam giành vé vào VCK châu Á: HLV Hoàng Anh Tuấn sung sướng

[VIDEO]: U.19 VIỆT NAM - U.19 ĐÀI BẮC

Phải chơi trên sân khách nhưng U.19 Việt Nam (VN) lại được sự cổ vũ rất nồng hậu của khán giả VN đang sinh sống, học tập tại Đài Bắc. Sân vận động Tân Trúc gần như chỉ nghe thấy tiếng hò reo của người Việt trong suốt 90 phút. Ông Tuấn chia sẻ: “Chúng tôi như đang được chơi trên sân nhà và đó chính là sự động viên rất lớn giúp đội U.19 VN giành thắng lợi cả hai trận đầu của bảng H”.

Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn nhìn nhận khách quan về chất lượng chuyên môn của U.19 VN. Các chân sút vẫn bỏ lỡ khá nhiều cơ hội và hàng thủ chơi không an toàn nên dẫn đến bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Đài Bắc ở phút 56. Cũng khá may mắn là ở hiệp 1, VN có được 2 bàn thắng quý giá do công của Trương Tiến Anh (cầu thủ dự bị trận trước và từng bị loại khỏi danh sách dự World Cup U.20) và Nguyễn Hồng Sơn.

Ông Tuấn phát biểu: “Tôi hài lòng về 3 điểm giành được nhưng không hài lòng vì VN đã chơi không tập trung ở hiệp 2 và suýt bị trả giá. Nhưng dẫu sao, VN đã hoàn thành mục tiêu đề ra”. Trận đấu cuối vào ngày 8.11, kể cả thua Lào cũng không ảnh hưởng đến vị trí nhất bảng H của VN.

Nhật Duy