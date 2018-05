U.19 Việt Nam nằm chung bảng với Hàn Quốc, Úc và Jordan ở VCK châu Á

Kết quả bốc thăm VCK U.19 châu Á 2018 Bảng A: Indonesia, UAE, Qatar, Đài Bắc Trung Hoa Bảng B: Nhật Bản, Iraq, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên Bảng C: Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Jordan Bảng D: Saudi Arabia, Tajikistan, Trung Quốc, Malaysia Lịch thi đấu của U.19 Việt Nam tại bảng C 19.10: Việt Nam vs Jordan 22.10: Úc vs Việt Nam 25.10: Việt Nam vs Hàn Quốc