U.19 Việt Nam ra ngõ gặp 'sư tử'

Đội tuyển U.19 VN đặt mục tiêu thắng U.21 Singapore trong trận khởi đầu giải U.22 Đông Nam Á - Cúp Hassanal Bolkiah 2014 lúc 15 giờ chiều nay.

U.19 VN tích cực tập luyện trước trận ra quân - Ảnh: Thành Thắng

Với sự góp mặt của đương kim vô địch U.19 Đông Nam Á Indonesia vào phút cuối, bảng đấu của U.19 VN được xem là khá nặng khi ngoài đối thủ đã từng thắng mình năm rồi này, còn có U.21 Malaysia, U.21 Singapore, U.21 Campuchia và U.21 chủ nhà Brunei tranh hai suất vào bán kết. Do vậy, để đạt mục tiêu càng vào sâu càng tốt của mình, U.19 VN cần phải giành chiến thắng trước U.21 Singapore ở trận đấu đầu tiên để lấy khí thế cho 2 trận quan trọng tiếp theo lần lượt gặp Malaysia và Indonesia.

Chuẩn bị cho trận chiến với đối thủ đến từ đảo quốc sư tử, U.19 VN đã có buổi tập chiến thuật để ráp nối đội hình vào sáng qua. Về cơ bản, HLV người Pháp Guillaume Graechen sẽ vẫn tin dùng các trụ cột cũ tại giải U.19 quốc tế Nutifood hồi đầu năm như Đông Triều, Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Sơn, Hồng Duy, Thanh Tùng cộng với 3 vị trí mới là Tiến Dũng, Quang Hải và Hồ Tuấn Tài. Đây được xem là đội hình mạnh nhất vào thời điểm này, nhất là khi các tân binh hòa nhập nhanh và góp phần tăng thêm sức mạnh ở hàng công với sự năng động và khéo léo của Tuấn Tài và Quang Hải.



Các đầu bếp VN phục vụ đội U.19 - Ảnh:Thành Thắng

Đội tuyển U.19 VN là đội duy nhất trong số 11 đội tham dự giải có đội ngũ đầu bếp riêng với 5 người từ Nhà hàng Mùa Vàng do Nutifood cử sang phục vụ ăn uống. Sáng 8.8, toàn đội U.19 VN khá bất ngờ khi được thết đãi món phở truyền thống do chính tay các đầu bếp VN chế biến. Các đầu bếp cho biết sẽ tiếp tục phục vụ 4 món ăn rất ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho toàn đội trong hôm nay và những ngày tới.

Tuy nhiên, do hơn một tháng nay không tập luyện, nên điều đáng lo ngại nhất với U.19 VN là cảm giác bóng và khả năng dứt điểm. Hiểu rõ điều đó nên HLV Graechen nhắc nhở trước trận: “Bảng đấu của VN không hề dễ dàng, mỗi trận đấu chắc chắn đều rất gay go vì đội nào đến với giải cũng mong chiến thắng. Do các đối thủ đều chuẩn bị tốt cho giải đấu này, nên toàn đội cần phải tập trung tốt từ đầu, thể hiện tinh thần quyết chiến cao, chắt chiu từng cơ hội và phải chơi với tất cả khả năng của mình để giành chiến thắng”.

Đánh giá về đối thủ Singapore, ông Graechen cho rằng tại giải U.19 Đông Nam Á năm rồi, VN không chung bảng với đối thủ này. Nhưng theo quan sát của ông, Singapore khi đó đã có lối đá rất khó chịu. Dù không vào bán kết nhưng họ đã hòa với đội đầu bảng và sau đó giành hạng ba là Đông Timor 1-1. Hơn nữa, đội hình của họ lần này mạnh hơn vì ngoài lứa U.19 họ còn tăng cường thêm nhiều cầu thủ 21 tuổi để chuẩn bị SEA Games sang năm. Tuy nhiên, ông tin rằng chỉ cần thi đấu đúng sức và đừng chủ quan thì U.19 VN vẫn có thể “lột da sư tử” để bỏ túi 3 điểm vào chiều nay.

Quang Huy

