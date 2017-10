U.19 Việt Nam tập sung để chuẩn bị cho trận chiến với U.21 Singapore

4 cầu thủ không được đăng ký Giải U.22 Đông Nam Á với tên gọi Cúp Hassanal Bolkiah 2014 do Hoàng gia Brunei tổ chức và tài trợ toàn bộ chi phí cho 11 đội tham dự. Theo điều lệ, mỗi đội chỉ đăng ký 18 cầu thủ để thi đấu suốt giải nên sau buổi tập sáng qua, HLV Guillaume Graechen đã thông báo tên 4 cầu thủ không thi đấu giải này là thủ môn Phí Minh Long, trung vệ Văn Thiết, tiền vệ Thanh Hậu và tiền vệ Phan Văn Đức. Các cầu thủ này vẫn ở lại Brunei để tập chung với toàn đội. Sau đó, vị HLV người Pháp đã nói chuyện riêng với từng cầu thủ để giải thích lý do vì sao họ không được chọn. Tất cả các cầu thủ đều vui vẻ và hứa sẽ nỗ lực tập luyện trong tất cả các buổi tập cùng với đội. Do bảng đấu của U.19 VN có đến 6 đội nên HLV Guillaume nói ông sẽ luân chuyển cầu thủ để giữ sức, vì thế tất cả 18 cầu thủ có tên đăng ký đều được luân phiên thi đấu.