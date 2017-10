U.19 Việt Nam thua vẫn được tán thưởng

Trọng tài thổi còi kết thúc trận. U.19 VN thua 1-2 trước U.19 AS Roma.

CẢN PHÁ TUYỆT VỜI. Thủ môn Văn Trường đã có pha bay người đẩy bóng sau cú sút penalty của một cầu thủ AS Roma.

Lối chơi phối hợp nhỏ của các cầu thủ U.19 VN gặp nhiều khó khăn do vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của U.19 AS Roma.

BÀN THẮNG. 2-1 cho U.19 AS Roma. Valerio đã đệm bóng cận thành sau pha chuyền thoáng của đồng đội.

21'