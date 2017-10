U.19 Việt Nam xông ra... biển lớn

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT U.19 CHÂU Á 2014 Ngày 09.10 15h30, U.19 Việt Nam vs U.19 Hàn Quốc 15h30, U.19 Iran vs U.19 Thái Lan 18h30, U.19 Nhật Bản vs U.19 Trung Quốc 18h30, U.19 Myanmar vs U.19 Yemen Ngày 10.10 15h30, U.19 Uzbekistan vs U.19 Indonesia 15h30, U.19 Iraq vs U.19 Oman 18h30, U.19 Úc vs U.19 UAE 18h30, U.19 Triều Tiên vs U.19 Qatar Ngày 11.10 15h30, U.19 Việt Nam vs U.19 Nhật Bản 15h30, U.19 Yemen vs U.19 Iran 18h30, U.19 Hàn Quốc vs U.19 Trung Quốc 18h30, U.19 Thái Lan vs U.19 Myanmar Ngày 12.10 15h30, U.19 Indonesia vs U.19 Úc 15h30, U.19 Oman vs U.19 Triều Tiên 18h30, U.19 UAE vs U.19 Uzbekistan 18h30, U.19 Qatar vs U.19 Iraq Ngày 13.10 15h30, U.19 Trung Quốc vs U.19 Việt Nam 15h30, U.19 Hàn Quốc vs U.19 Nhật Bản 18h30 U.19 Myanmar vs U.19 Iran 18h30, U.19 Thái Lan vs U.19 Yemen Ngày 14.10 15h30, U.19 Iraq vs U.19 Triều Tiên 15h30, U.19 Qatar vs U.19 Oman 18h30, U.19 Uzbekistan vs U.19 Úc 18h30, U.19 UAE vs U.19 Indonesia TỨ KẾT Ngày 17.10 15h30, Nhất C vs Nhì D 15h30, Nhất B vs Nhì A 19h00, Nhất A vs Nhì B 19h00, Nhất D vs Nhì C BÁN KẾT Ngày 20.10 15h30, Thắng tứ kết 2 vs Thắng tứ kết 1 19h00, Thắng tứ kết 4 vs Thắng tứ kết 3 CHUNG KẾT 19H00, 23.10: THẮNG BÁN KẾT 1 VS THẮNG BÁN KẾT 2