U.19 VN gặp U.19 AS Roma

Khán giả cả nước sẽ được xem lứa cầu thủ tương lai của bóng đá VN khi U.19 VN đối đầu với U.19 AS Roma.



Hai HLV U.19 VN và AS Roma đều quyết tâm giành chiến thắng - Ảnh: Khả Hòa

Trong buổi họp báo chiều qua, HLV trưởng U.19 AS Roma, ông De Rossi Alberto nói: “Chúng tôi thật sự ngạc nhiên và không thể tưởng tượng được sự quan tâm của người hâm mộ VN đối với một giải bóng đá trẻ. Sự tận tình, chuyên nghiệp của BTC, sự chuẩn bị chu đáo của chủ nhà và thái độ quyết tâm của các đội khách mời hứa hẹn đây là giải đấu cực kỳ hấp dẫn. AS Roma rất vinh dự khi có mặt ở giải đấu này, xem đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ trau dồi kinh nghiệm. Bởi được thi đấu với các đối thủ khác nhau là điều kiện rất tốt để các cầu thủ phát triển kỹ năng chơi bóng của mình và dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn giành kết quả tốt nhất. Dù chưa biết nhiều về U.19 VN nhưng tôi đánh giá cao việc đội tuyển của các bạn đã lọt vào VCK U.19 châu Á và nhất là nghe tin VN từng thắng Úc đến 5-1. Do vậy trận gặp chủ nhà chiều nay rất khó khăn nhưng tôi tin AS Roma sẽ chơi tốt để chiến thắng”.

Cũng như các khách mời đều đã bày tỏ quyết tâm sẽ chinh phục chiếc Cúp U.19 Nutifood, HLV Guillaume Graechen của đội U.19 VN nói: “Cầu thủ chúng tôi đã tập cùng nhau 6 năm, vừa thi đấu khá tốt tại hai giải U.19 Đông Nam Á và vòng loại U.19 châu Á nên với giải đấu chất lượng cao này là lúc họ thể hiện mình, phấn đấu chơi cống hiến cả 3 trận với tinh thần thắng không kiêu bại không nản, khiêm nhường học hỏi và giữ phong cách đẹp để làm hài lòng người hâm mộ”.

Nhận xét về đối thủ AS Roma, vị HLV người Pháp nói rằng chênh lệch về chiều cao và thể lực không khiến ông lo ngại, bởi cứ sợ thua đối phương về tầm vóc thì chúng ta sẽ thua mãi mãi, bởi lẽ thể hình VN không bao giờ bằng các cầu thủ châu Âu.

“Chúng tôi sẽ biết cách để triển khai thế trận theo hướng chủ động đấu pháp, áp đặt lối chơi lên AS Roma. Chiều cao của đối thủ là vấn đề lớn nhưng các cầu thủ U.19 VN sẽ biết cách hóa giải khi chơi bóng theo cách của mình là cố gắng cầm bóng tốt với nhiều đường chuyền ngắn, nhuyễn và giữ cự ly hợp lý. Chúng tôi sẽ hạn chế tối đa những pha phạm lỗi trước khu vực 16 m 50 và tránh bị phạt góc, không cho đối phương tận dụng bóng bổng để ghi bàn. Khi tấn công, U.19 VN sẽ có nhiều bài phối hợp nhanh, đột phá khéo và sẽ biết tạo đột biến”.

Trong khi đó, đội trưởng Lương Xuân Trường cho rằng: “Tập thể U.19 VN rất cảm ơn sự quan tâm và động viên to lớn của người hâm mộ. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ mình là ngôi sao nên không có áp lực gì cả. Khi ra sân chúng tôi chỉ tập trung vào trái bóng và thi đấu hết sức mình vì màu cờ sắc áo. Tôi tin tưởng toàn đội sẽ chơi tốt để thắng trận đầu tiên”.

Trước đó, lúc 15 giờ 30 là trận đấu giữa U.19 Nhật Bản và U.19 Tottenham. Điều thú vị ở trận này đó là đội trưởng U.19 Tottenham Cy Goddard là người có hai quốc tịch Anh và Nhật Bản, bởi bố của Cy Goddard là người Anh còn mẹ anh là người Nhật Bản.

Đội hình dự kiến của U.19 VN (sơ đồ 4-2-3-1) gồm: thủ môn Lê Văn Trường (1); hậu vệ: Trương Văn Thiết (4), Trần Hữu Đông Triều (3), Lê Văn Sơn (2), Nguyễn Phong Hồng Duy (7); tiền vệ: Hoàng Thanh Tùng (18), Phạm Đức Huy (15), Lương Xuân Trường (6, đội trưởng), Nguyễn Tuấn Anh (8), Nguyễn Công Phượng (10); tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn (9).

