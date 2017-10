U.19 VN hòa Wuhan Hongxiang (Trung Quốc) 1-1

Dù thua đối thủ về thể hình và tuổi đời, nhưng U.19 VN do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đã chơi rất tốt suốt phần lớn thời gian của trận đấu khi luôn giữ tốt cự ly đội hình trong phòng ngự lẫn tấn công nên đã tạo được thế trận lấn lướt so với CLB đến từ Trung Quốc. Đáng tiếc do mặt sân sũng nước vì mưa lớn trước đó, nên các pha tấn công của VN không đủ nguy hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng.

Dù có thế trận hơn hẳn đối phương, nhưng U.19 VN bất ngờ để Wuhan Hongxiang dẫn bàn trước. Từ tình huống không có gì nguy hiểm, hậu vệ Tấn Tài (31) đã ngáng ngã tiền đạo Trung Quốc trong vòng 16m50, tạo điều kiện cho Huang Lei (7) mở tỷ số trận đấu từ chấm 11m ở phút 76.

Sau bàn thua, U.19 VN dốc toàn lực tấn công. Phút cuối trận, hậu vệ của Wuhan Hoangxiang phạm lỗi với tiền đạo Xuân Nam (13) trong vòng 16m50. Dù phải hai lần thực hiện quả sút 11m, nhưng Thanh Hiền (11) đã ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho U.19 VN. Cuối trận, ban huấn luyện và cầu thủ của Wuhan Hongxiang không giữ được bình tĩnh khiến 2 trợ lý HLV cùng cầu thủ Deng Sheng bị trọng tài phạt thẻ đỏ.

Quang Huy

(từ Phnom Penh)