U.19 VN thua Thái Lan trên chấm phạt đền

Đội tuyển U.19 VN do HLV Triệu Quang Hà dẫn dắt đã có một trận chung kết đầy căng thẳng và kịch tính trước Thái Lan tại sân Yangoon, Myanmar trong khuôn khổ giải U.19 Đông Nam Á vào tối qua.

Do trời mưa lớn, trận đấu đã phải tạm hoãn từ 18 giờ đến 19 giờ 40, sau đó do BTC chủ nhà thuyết phục nên 2 đội đã ra sân lúc 21 giờ. Nhưng khi trận đấu diễn ra được hơn 10 phút, trận đấu lại tạm hoãn khi U.19 VN dừng trận đấu vì cho rằng trọng tài cho Thái Lan hưởng quả phạt đền không chính xác khi thủ môn bắt bóng trong chân tiền đạo đối phương và cầu thủ này vờ té. Sau một hồi thuyết phục và có sự chỉ đạo từ VFF, đội U.19 VN mới vào sân đá tiếp và lập tức có bàn gỡ hòa sau bàn thắng từ chấm 11m. Đến cuối hiệp 2, Thái Lan chỉ còn 10 người do bị thẻ đỏ, nhưng U.19 VN dù chơi ép sân vẫn không ghi thêm bàn thắng ngay cả khi bước vào 2 hiệp phụ. Hòa 1-1, 2 đội phải thi đấu luân lưu 11m và VN đá hỏng một quả trong 4 quả đầu trong khi Thái Lan đá vào hết. Đến quả thứ 5 thủ môn U.19 VN đẩy được cú sút của cầu thủ Thái Lan nhưng trọng tài yêu cầu đá lại và chúng ta thua 4-5, giành HCB. Tiền đạo Xuân Nam của U.19 VN giành giải vua phá lưới với 6 bàn và giải này VN ghi nhiều bàn nhất với hiệu số 21/4.

T.K

(Theo tin điện của BHL U.19)