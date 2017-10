U.19 VN - U.19 Arsenal: 3-0: Thắng đẹp như mơ

Đội tuyển U.19 VN đã có khởi đầu ấn tượng trong chuyến tập huấn châu Âu khi giành chiến thắng trước U.19 Arsenal 3-0 trong trận giao hữu vào tối qua.

>> U.19 Việt Nam thắng U.19 Arsenal 3-0



Các cầu thủ U.19 VN thi đấu tự tin trước U.19 Arsenal - Ảnh: Dương Nghiệp Khôi

Trước khi bước vào trận đấu chiều qua tại London, ít ai tin rằng U.19 VN lại có thể có màn ra mắt quá hay trước các cầu thủ chủ nhà U.19 Arsenal rất mạnh, gồm nhiều cầu thủ từng vào tứ kết FA Youth Cup 2014 và UEFA Youth League. Vậy mà các cầu thủ trẻ của VN đã thi đấu tưng bừng, khiến lớp hậu duệ của các pháo thủ hoàn toàn bị động, rồi sau đó lúng túng trong lối chơi và cuối cùng đành chấp nhận thua đậm.

U19 VN vẫn với đội hình ra sân quen thuộc gồm thủ môn Văn Trường, các hậu vệ Đông Triều, Văn Thiết, Hồng Duy, Văn Sơn, bộ tứ tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy, Văn Thanh, cùng 2 mũi nhọn Công Phượng, Văn Toàn (chỉ có sự thay đổi duy nhất so với thành phần chính đã đá ở giải U.19 Nutifood Cup 2014 là Văn Thanh thay Thanh Tùng do chấn thương trong buổi tập trước đó), nhưng các tuyển thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu đầy tự tin và quả cảm trước các đối thủ to cao. Và nhờ vậy đã tạo nên thế trận mạch lạc, hoàn toàn lấn lướt các pháo thủ.

Ở 45 phút đầu tiên, các cầu thủ VN chủ động nhập cuộc nhanh bằng lối chơi một chạm nhuần nhuyễn. Ngay phút thứ 10, Công Phượng đã ghi bàn thắng đẹp mắt từ cú tỉa bóng thông minh của Tuấn Anh. 10 phút sau đó, bộ đôi Tuấn Anh và Công Phượng lại tiếp tục sửa lưng hàng thủ U.19 Arsenal khi Tuấn Anh đi bóng khéo léo và chuyền như đặt cho Công Phượng nâng tỷ số 2-0.

Bước sang hiệp 2, khi U.19 Arsenal đẩy cao đội hình, U.19 VN đã tổ chức phòng ngự tốt, chặt chẽ. Kể cả khi HLV Guillaume Graechen đưa Hoàng Thống thay Đức Huy và Trùm Tỉnh thay Tuấn Anh, U.19 VN vẫn chơi rất nhịp nhàng. Nhờ vậy, Công Phượng đã có đường kiến tạo thông minh để Xuân Trường băng lên từ tuyến hai ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U.19 VN.

Sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen đã có lời ngợi khen các cầu thủ, nhưng ông cũng nhắc nhở họ không nên quá vui mừng vì đây chỉ là trận cầu giao hữu, nên cần phải tập trung tập luyện tốt hơn. Theo lịch tập huấn, U.19 VN sẽ tiếp tục gặp U.19 Wimbledon.

Thành Thắng

