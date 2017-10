U.19 VN - U.19 Nhật Bản 0-7: Cần nhiều điều để vượt lên chính mình

Xếp hạng sau 2 lượt trận

1/ AS Roma: 6 điểm (hiệu số 4/2), 2/ Nhật Bản 3 điểm (8/2), 3/ Tottenham: 3 điểm (3/3), 4/ VN: 0 điểm (1/9). Như vậy, lượt trận cuối sẽ vô cùng gay cấn. Trận giữa AS Roma và Nhật Bản, đội bóng Ý chỉ cần hòa là lên ngôi trong khi Nhật Bản buộc phải thắng. Mặt khác, do tính hiệu số bàn thắng bại trước khi các đội bằng điểm nhau nên nếu Nhật Bản thắng AS Roma 1 bàn thì Tottenham cũng có thể vô địch nếu thắng VN trên 7 bàn cách biệt.

T.K