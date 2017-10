U.20 Việt Nam thắng dễ trước đàn em U.19 tuyển chọn

HLV Hoàng Anh Tuấn đã tung ra đội hình xuất phát của U.20 Việt Nam với khá nhiều sự xáo trộn, phần vì vắng một số trụ cột bận về chơi cho các CLB và một số trường hợp đang cần hồi phục chấn thương.

Đáng chú ý, hai hậu vệ biên Tấn Tài và Văn Hậu được ông thử nghiệm ở trung tâm hàng thủ. Trần Thành đá hộ công sau lưng Tiến Linh trong khi Thái Quý và Tiến Dụng trấn giữ giữa sân. Ngòi nổ ở 2 biên là Minh Dĩ và Văn Hào. Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt tung ra đội hình với bộ khung các cầu thủ Hà Nội gồm cặp trung vệ Hữu Tuấn - Việt Anh và bộ đôi tiền vệ trung tâm Văn Công - Huy Hoàng. Cựu tuyển thủ U.16 Việt Nam Hữu Thắng đá thấp ngay phía sau Văn Nam Ưu thế trên sân đã được U.20 Việ Nam chuyển hóa thành bàn thắng từ khá sớm. Từ một pha dàn xếp tấn công nơi trung lộ, bóng được tỉa ra biên phải cho Văn Hào và quả tạt rất vừa chân của anh đã giúp Trần Thành có cú đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 10. Tuy nhiên, một thoáng sơ sẩy của hàng thủ đã khiến U.20 Việt Nam trả giá. Phút 15, cú sút sệt bất ngờ rất hiểm hóc từ ngoài vùng cấm của Tuấn Anh đã khiến thủ môn Minh Hiếu bất ngờ rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho U.19 tuyển chọn Việt Nam. Đến phút 20, Văn Tới bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Minh Dĩ tái lập khoảng cách bàn thắng cho U.20 Việt Nam. Sang hiệp 2, cả 2 HLV Hoàng Anh Tuấn và Vũ Hồng Việt đều co nhiều sự thay đổi. HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân Thanh Hậu, Tống Anh Tỷ, Thanh Bình, Tiến Anh, Hoàng Đức. Những điều chỉnh này khiến tốc độ trận đấu chậm hơn do nhiều vị trí chơi trái sở trường. Dẫu vậy, U.20 Việt Nam vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa do cộng Tiến Linh và Thanh Bình, khép lại chiến thắng 4-1 trước U.19 tuyển chọn Việt Nam. Sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết chưa hài lòng về các yếu tố chuyên môn của các học trò như thể lực, kỹ thuật, chiến thuật… “Tôi chỉ hài lòng một chút về tinh thần. So với bình thường thì tốt. Chỉ một chút thôi, còn các mặt khác sẽ phải cải thiện. Kết quả trước U.19 tuyển chọn Việt Nam chưa nói lên điều gì. Chắc chắn U.20 Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều khi cục diện trên sân như thế là chưa đạt”, HLV hoàng Anh Tuấn đánh giá. Đội hình xuất phát: U.20 Việt Nam: Minh Hiếu; Văn Tới, Văn Hậu, Tấn Tài, Thanh Thịnh; Văn Hào, Tiến Dụng, Thái Quý, Minh Dĩ; Trần Thành, Tiến Linh U.19 tuyển chọn Việt Nam: Tùng Lâm; Bá Hoàng, Việt Anh, Hữu Tuấn, Quang Vinh; Văn Xuân, Văn Công, Huy Hoàng, Tuấn Anh; Hữu Thắng, Văn Nam