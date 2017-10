U.21 bảng C đá cùng giờ trên 2 sân

Do hai đội dẫn đầu vòng loại bảng C giải bóng đá U.21 Báo Thanh Niên là Khatoco Khánh Hòa (KH) và TDC Bình Dương (BD) đang có cùng 8 điểm nên trong lượt cuối chiều nay 16.9, cả 2 trận BD gặp Bà Rịa-Vũng Tàu trên sân 19.8 và KH gặp Xổ số kiến thiết Lâm Đồng trên sân Vĩnh Hòa (đều thuộc TP.Nha Trang) sẽ đá cùng giờ.

Với hiệu số 5/1, KH có ưu thế hơn BD (hiệu số 4/2) nên nếu 2 đội cùng thắng, muốn vào VCK BD buộc phải thắng cách biệt hơn KH 2 bàn. Trong trường hợp cả KH lẫn BD cùng hòa thì Đồng Nai (6 điểm) có thể giành vé dự VCK nếu thắng Sài Gòn Xuân Thành (đá 17 giờ) ít nhất 6 bàn cách biệt.

Ở bảng D, trận chung kết bảng giữa Đồng Tâm Long An và Kiên Long Bank Kiên Giang (17 giờ 30 chiều nay), đội nào thắng sẽ dự VCK. Nếu 2 đội hòa, Cao su Đồng Tháp (nếu thắng Vĩnh Long trước đó) sẽ giành suất dự VCK. Khi đó suất thứ hai dành cho đội thứ nhì cao điểm nhất có thể thuộc về SQC Bình Định (11 điểm, hiệu số 8/2) ở bảng B hoặc KH hay BD ở bảng C (suất thứ nhất dành cho đội nhì bảng cao điểm đã thuộc về Than Quảng Ninh với 12 điểm).

Nhựt Quang - T.K