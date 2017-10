U.21 Báo Thanh Niên 2016: HAGL và Than Quảng Ninh vào bán kết

15 giờ 55

4 đội bảng A đều còn cơ hội đi tiếp Lượt cuối bảng A diễn ra cùng 16 giờ hôm nay giữa Hoàng Anh Gia Lai gặp Long An trên sân Cửa Ông và Than Quảng Ninh gặp Đồng Tháp trên sân Cẩm Phả được trực tiếp trên YouTube, thanhnien.vn sẽ quyết định 2 tấm vé bảng đấu này vào bán kết. Hoàng Anh Gia Lai và Than Quảng Ninh cùng 4 điểm nên chỉ cần một kết quả hòa là đi tiếp. Trong khi đó, Long An và Đồng Tháp mới có 1 điểm nên buộc phải giành chiến thắng cách biệt.