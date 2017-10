U.21 HAGL quyết đổi vận

Giải thích về chuyện này, ông Huỳnh Mau (Giám đốc điều hành CLB HAGL) cho biết: “Đầu tiên đó là do cái duyên của bóng đá trẻ chúng tôi chưa tới, cụ thể là còn thiếu may mắn. Thứ hai, bản chất của người Tây Nguyên hiền lành, chất phác, ít quái... nên phần nào ảnh hưởng đến lối chơi có phần ngây ngô và chưa đủ độ quái cần thiết của các cầu thủ trẻ chúng tôi. Nhưng vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ, trong 5 lần các đội trẻ HAGL vào chơi trận bán kết hay chung kết, công bằng mà nói độ tuổi trung bình cầu thủ của chúng tôi non hơn đội bạn từ 2-3 tuổi. Ở cái tuổi này, chỉ cần chênh lệch nhau 1-2 tuổi đã khác”.



U.21 HAGL (phải) quyết tâm giành chức vô địch tại Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị tâm lý thi đấu cũng như hun đúc ý chí cho các cầu thủ trẻ của HAGL chưa tốt nên mỗi khi họ gặp khó khăn, sức chịu đựng có hạn nên thường bị đối phương lật ngược tình thế ở cuối trận, hoặc bị đo ván trên chấm 11m.

Việc đội U.21 HAGL thất bại trước Tiền Giang trong trận chung kết năm 2006 tại Chi Lăng, trận thua trước U.21 SLNA trên chấm 11m tại bán kết năm 2010 ngay trên sân nhà, thất bại trước U.21 Bình Định trong trận chung kết giải bóng đá Đại hội TDTT toàn quốc 2010, trước đó lứa cầu thủ này cũng từng là bại tướng trên chấm 11m trước đội U.19 Viettel đã chứng minh điều đó.

HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi đang từng bước khắc phục điểm yếu về bản lĩnh thi đấu và sẽ cố gắng chứng minh tốt nhất tại VCK U.21 lần này. Mặc dù rơi vào bảng đấu “tử thần” nhưng mục tiêu của U.21 HAGL là nhắm đến chiếc Cúp vô địch sau nhiều năm bỏ lỡ”.

Ngoại trừ tiền đạo Tạ Thái Học bị gãy chân, lực lượng của đội vẫn khá hùng hậu với Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên, Thanh Liêm, Xuân Hiếu (đội 1 HAGL); tiền vệ Minh Hoàng (cầu thủ thi đấu chính thức suốt mùa giải qua cho Kiên Giang) và 4 cầu thủ trở về từ Huế: Trần Vũ, Thanh Tấn, Út Cường, Duy Thanh. Ngoài ra, U.21 HAGL còn tăng cường tiền đạo Y Thăng Ê Ban (Đắk Lắk) và tiền vệ tuyển U.19 Nguyễn Tấn Tài (Khánh Hòa)...

Minh Vỹ