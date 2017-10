U.21 lập công cho HAGL

2 cầu thủ từng chơi cho đội U.21 Phạm Thanh Tấn và Bùi Văn Long của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã trở thành người hùng khi ghi cả 2 bàn thắng trong chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Thanh Hóa ở vòng cuối cùng lượt đi V-League vào chiều qua.



Thanh Tấn ghi bàn cho HAGL - Ảnh: Minh Trần

Với chiến thắng này, đội bóng phố núi đã vươn lên 22 điểm và lọt vào tốp đầu. Đây là một món quà cho bầu Đức khi lâu lắm rồi HAGL mới trở lại nhóm tranh đua huy chương, đồng thời làm sống lại hình ảnh một thời của thế hệ Kiatisak, Hữu Đang, Văn Đàn…

Trong khi đó, KienLong Bank Kiên Giang (KG) đã xuất sắc thắng chủ nhà Cao su Đồng Tháp (ĐT) 3-1. 3 bàn thắng do Viết Đàn, Hoài Nam và Oseni ghi, bàn gỡ của ĐT do Hải Anh thực hiện. Trận này hàng thủ ĐT chơi quá kém, nhiều lúc mất tập trung nên đã để KG thể hiện các pha phối hợp như chốn không người. Thêm vào đó sai lầm về đấu pháp của HLV Trang Văn Thành khiến tuyến giữa của ĐT yếu và cuối trận thủ môn tuyển U.23 Trần Bửu Ngọc của ĐT bị thẻ đỏ do đó ĐT không thể tìm được một điểm trên sân nhà. Sau trận đấu, HLV Lại Hồng Vân cho biết chiến thắng của KG là nhờ đội đánh giá đúng khả năng của ĐT và có đối sách phù hợp, đặc biệt tinh thần chiến đấu của KG rất tốt nên càng chơi càng tự tin. Thắng trận này, KG được 13 điểm vươn lên thoát khỏi vị trí áp chót nhường lại cho chính đối thủ của mình.

N.Đức - Q.H