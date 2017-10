U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2015: Sức hút từ khán đài

Phù thủy đem may mắn đến cho Huế. Khi thấy HLV Đoàn Phùng xuất hiện trên sân Thống Nhất, nhiều người đã nói vui rằng “phù thủy” đã đem may mắn đến cho Thừa Thiên-Huế. Đoàn Phùng là HLV nổi tiếng với biệt danh phù thủy trong những năm trước đây, bây giờ ông đã lui vào hậu trường để cho các đàn em của mình dẫn dắt đội Thừa Thiên-Huế. (Khánh Châu) Cú sút thần sầu. Khi chứng kiến cú sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 30 m của Lâm Quý san bằng tỷ số 1-1 cho An Giang ở trận gặp TP.HCM, khán giả có mặt trên sân Thống Nhất đã vỗ tay tán thưởng. Bác Nguyễn Lâm (Q.10, TP.HCM) bình luận: “Cú sút thần sầu thiệt, tuổi 21 mà sút hay quá”. (Khánh Châu) Hồ Ngọc Thắng (17, SHB Đà Nẵng) bị cấm thi đấu 3 trận và bị phạt 3 triệu đồng do có hành vi lăng mạ trọng tài. Đáng nói, Ngọc Thắng đang là tuyển thủ đội U.23 VN cũng như đội tuyển quốc gia VN. Trước đó, ở vòng loại 2 tuyển thủ đội U.23 VN là Phạm Mạnh Hùng (SLNA) và Huỳnh Tấn Tài (Đồng Tâm Long An) cũng bị cấm thi đấu 3 trận do có các hành vi khiếm nhã với trọng tài... (G.Lao) Chuyên gia khen U.21. Hai HLV Mai Đức Chung và Trần Công Minh đều là thành viên Ban Tuyển chọn VFF có mặt chứng kiến VCK đã hết lời khen cầu thủ U.21 thi đấu quá tự tin và chững chạc sau 3 ngày thi đấu. Cả hai ông cho biết đã chấm được khoảng chục cầu thủ tốt cho đội U.23 VN và U.19 VN. (T.K)