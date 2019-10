U.21 Quốc gia: Giải mã tân binh U.21 Phố Hiến

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Các trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên website báo Thanh Niên, kênh youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung U.21 Phố Hiến là đội tân binh ở giải U.21 Quốc gia, nhưng đây lại là đối thủ không thể xem thường vì lực lượng đều từ lò đào tạo trẻ PVF do 2 HLV Hứa Hiền Vinh và cựu trung vệ tuyển Việt Nam, Lê Phước Tứ dẫn dắt và theo sát lâu nay. Chính lực lượng U.21 Phố Hiến cũng có đa phần cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhất năm nay và giành quyền đấu play-off thăng hạng V-League 2020 sắp tới. Vì vậy, cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U.21 Phố Hiến được nhận định là “ngựa ô” của giải, và đang chờ giải mã năng lực qua trận đấu gặp U.21 Sanvinest Khánh Hòa lúc 18 giờ chiều tối nay. Lực lượng U.21 Phố Hiến có nhiều gương mặt nổi bật, và được xem là các tài năng được đào tào bài bản từ lò PVF như Lê Ngọc Bảo, Trần Văn Hoà, Nguyễn Đức Lợi… đều từng góp mặt ở đội U.16 Việt Nam cách đây 3 năm, và nay chinh chiến ở đấu trường U.21 cho thấy sự tiến bộ của họ một cách chắc chắn. U.21 Sanvinest Khánh Hòa liệu sẽ gây bất ngờ? Minh Trần Dù chỉ lần đầu tham dự U.21 Quốc gia, nhưng U.21 Phố Hiến không giấu ý định gây sốc với mục tiêu vào bán kết. Ở vòng loại, U.21 Phố Hiến đã gây kinh ngạc khi hạ đội bóng có truyền thống dự U.21 Quốc gia là U.21 SLNA đến 5-0, qua đó giành vé dự VCK năm nay. Trong khi đó, U.21 Sanvinest Khánh Hòa tuy kín tiếng và hiện do HLV cựu cầu thủ Khánh Hoà, ông Nguyễn Tý dẫn dắt, nhưng cũng là đối thủ tiềm năng gây bất ngờ lớn nhờ có lối chơi đồng đội rất khó chịu như truyền thống bóng đá thành phố Biển lâu nay. Các cầu thủ trẻ U.21 Sanvinest Khánh Hòa luôn chơi rất quyết liệt, và không ngán ngại bất cứ đối thủ nào Anh Tiến Ở VCK U.21 Quốc gia, U.21 Sanvinest Khánh Hòa còn được bổ sung 5 cầu thủ chất lượng là Đào Tấn Lộc, Nguyễn Văn Vinh, Võ Văn Toàn, Nguyễn Bảo Chung và Hoàng Văn Quyết nên hứa hẹn sẽ khiến tân binh Phố Hiến dù được đánh giá nhỉnh hơn phải hết sức dè chừng. Cũng ở trận đấu này, với mục tiêu vào bán kết cả U.21 Phố Hiến và U.21 Sanvinest Khánh Hòa đều đặt mục tiêu phải thắng trận, nên đây sẽ là trận đấu rất hứa hẹn nhiều kịch tính. VCK U.21 sẽ được VTV 6, HTV thể thao, VTC 3, SCTV, Bóng đá TV, Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp 4 trận gồm lễ khai mạc và trận khai mạc lúc 17 giờ 45 ngày 11.10, hai trận bán kết ngày 18.10 và trận chung kết lúc 15 giờ 45 ngày 20.10. Các trận còn lại sẽ được truyền hình báo Thanh Niên trực tiếp trên website báo Thanh Niên, kênh youtube thể thao 360 và được kênh youtube Hoàng Anh Gia Lai có lượng theo dõi kỷ lục cả châu Á tiếp sóng. Lịch thi đấu giải U.21 Quốc gia lần thứ 23 năm 2019 TN Ban tổ chức chân thành cám ơncác đơn vị đồng hành gồm nhà tài trợ vàng Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nhà tài trợ vận chuyển Tổng công ty hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines), nhà tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ khác như Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Tổng công ty Becamex IDC, Tập đoàn T&T, các đơn vị đồng hành gồm nhà tài trợ vàng Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nhà tài trợ vận chuyển Tổng công ty hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines), nhà tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ khác như Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Tổng công ty Becamex IDC, Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB, Công ty thể thao Động Lực, Công ty cổ phần Thực phẩm Sức khỏe Việt, Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti..