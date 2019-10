U.21 Quốc gia 2019: Tái hiện cuộc đối đầu từ V-League giữa Hà Nội - TP.HCM

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Các trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên website báo Thanh Niên, kênh youtube thể thao 360 do báo Thanh Niên quản lý nội dung Duyên nợ đã đưa 2 đại diện bóng đá trẻ của hai thành phố hàng đầu Việt Nam nằm cùng bảng, và càng thú vị hơn đã tái hiện lại cuộc đua giữa 2 CLB Hà Nội và TP.HCM ở giải V-League năm nay ngay tại giải U.21 Quốc gia. Ở giải V-League, tuy CLB Hà Nội đã sớm vô địch trước 2 vòng đấu, nhưng thành quả lại được CLB TP.HCM thụ hưởng khi gần như chắc suất á quân sẽ được dự AFC Champions League sang năm vì đại diện Hà Nội bất ngờ không đủ tiêu chí CLB chuyên nghiệp theo chuẩn của LĐBĐ châu Á (AFC) do thiếu đội U.15 dự giải Quốc gia năm nay. Vì thế, CLB TP.HCM đoạt ngôi á quân sẽ thay thế. Do vậy, như một sự tình cờ cuộc đối đầu chiều này giữa 2 đội trẻ hai CLB này coi như cũng là một cuộc so tài xem đại diện nào xứng đáng chí ít cũng là để chứng tỏ tầm vóc của mình, với một bên xui rủi nhưng bên kia cũng cho thấy mình không phải là kẻ chỉ biết hưởng nhờ may mắn. U.21 TP.HCM (ảnh trên), hiện do các HLV giàu kinh nghiệm như Hồng Phẩm và Ngầu Nại dẫn dắt (ảnh dưới) Khả Hoà U.21 Hà Nội là đội đương kim vô địch U.21 Quốc gia, lực lượng luôn dồi dào vì là lứa đôn lên từ đội U.19 sau nhiều năm thi đấu thành công ở giải U.21 Quốc gia. Đội bóng Thủ đô hiện do HLV cựu thủ môn số 1 tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, Dương Hồng Sơn dẫn dắt, U.21 Hà Nội cũng có nhiều thành viên đang khoác áo các đội tuyển U.23, U.20 hay U.19 Việt Nam như Đặng Văn Tới, Vũ Tiến Long, các tiền vệ Trần Văn Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, Hồ Minh Dĩ, hay tiền đạo Bùi Long Nhật…. Lứa U.21 Hà Nội hiện nay được xem là những “đàn em” kế cận các cầu thủ đã thành danh từ “lò” U.21 đội bóng thủ đô như Văn Hậu, Quang Hải , Thành Chung, Đình Trọng…và hai tháng trước đây từng vào chung kết giải bóng đá hạng nhì, chỉ để mất quyền thăng hạng về tay Bà Rịa Vũng Tàu. Hà Nội tự tin sẽ có điểm trận đầu Anh Thúy Trong khi đó, U.21 TP.HCM trở lại VCK U.21 Quốc gia lần đầu kể từ năm 2015, hiện do 2 HLV tên tuổi của bóng đá Sài Gòn dẫn dắt là ông Nguyễn Hồng Phẩm và ông Hà Vương Ngầu Nại. Tuy lực lượng khá mới mẻ, nhưng ở vòng loại, U.21 TP.HCM cho thấy là đội rất đáng gờm khi toàn thắng cả 5 trận ghi đến 18 bàn, chỉ để lọt lưới 3 bàn. Theo HLV Hồng Phẩm: “Chúng tôi hướng đến một lối chơi tập thể, và không phụ thuộc cá nhân nào. Vì vậy, U.21 TP.HCM sẽ phấn đấu từng trận, mà trước mắt là cần giành điểm trước đối thủ mạnh hơn như U.21 Hà Nội. Đây là trận đấu không dễ, nhưng tôi tin các học trò của mình sẽ chơi sòng phẳng với đối thủ mạnh hơn”. Lịch thi đấu giải U.21 Quốc gia lần thứ 23 năm 2019 TN Ban tổ chức chân thành cám ơncác đơn vị đồng hành gồm nhà tài trợ vàng Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nhà tài trợ vận chuyển Tổng công ty hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines), nhà tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ khác như Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Tổng công ty Becamex IDC, Tập đoàn T&T, các đơn vị đồng hành gồm nhà tài trợ vàng Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, nhà tài trợ vận chuyển Tổng công ty hàng không Việt Nam (Việt Nam Airlines), nhà tài trợ đồng Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ khác như Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa, Tổng công ty Becamex IDC, Tập đoàn T&T, Ngân hàng SHB, Công ty thể thao Động Lực, Công ty cổ phần Thực phẩm Sức khỏe Việt, Công ty cổ phần đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh, Công ty TNHH Danti..