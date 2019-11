U.21 Quốc tế 2019: Thắng kịch tính Đại học Hanyang, FK Sarajevo đoạt hạng 3

* BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên website báo Thanh Niên, kênh YouTube Thể thao 360 lúc 15 giờ 30. Quả thực vậy, đội Đại học Hanyang ở trận cuối vòng bảng gặp FK Sarajevo đã tung ra đội hình có đến 99% là cầu thủ dự bị, nên vì vậy đã chơi rất thiếu gắn bó để thua đậm đại diện đến từ châu Âu, và chỉ ghi được bàn an ủi do công cầu thủ Kim Woo Cheol ghi. Tuy thua đậm, nhưng ở trận tái đấu chiều nay hứa hẹn Đại học Hanyang thể hiện bộ mặt khác trước FK Sarajevo. HLV Jung Jae Kwon cũng khẳng định: “Với đội hình chính được nghỉ ngơi sẽ hồi phục thể lực tốt nhất, tôi tin Đại học Hanyang sẽ chứng tỏ được năng lực của mình để ít nhất phải giành 1 trận thắng tại giải, và đoạt hạng 3 là mục tiêu chúng tôi đã đặt ra”. Đại học Hanyang (áo xanh) liệu sẽ đòi được nợ đối thủ FK Sarajevo? Khả Hoà Ông Jung Jae Kwon cũng cho rằng: “Việc xuất hiện của HLV Park Hang-seo trên khán đài sân Hoà Xuân (ngày 3.11) đã có nhiều khích lệ với chúng tôi. Ông ấy sau trận cũng vào phòng thay đồ động viên, và mong muốn đội Đại học Hanyang phải thi đấu tốt hơn ở trận cuối tranh huy chương. Điều này đã giúp các cầu thủ trẻ chúng tôi rất phấn chấn, và quyết tâm chơi trận cuối tại giải U.21 Quốc tế năm nay với tinh thần tốt nhất”. FK Sarajevo vắng ngôi sao số 1 Salcin Dani là cơ hội cho Đại học Hanyang giành lại chiến thắng để đoạt hạng 3 U.21 Quốc tế Khả Hoà Trong khi đó, phía đội trẻ FK Sarajevo càng chơi càng hay và đã có được chiến thắng đầu tiên trong chuyến du đấu Việt Nam và dự giải U.23 Quốc tế. Tuy nhiên, ở trận tái đấu với Đại học Hanyang, họ lại thiếu vắng ngôi sao số 1 của mình là thủ quân tiền vệ kiến thiết Salcin Dani do án thẻ phạt. HLV Dzenan Uscuplic đánh giá: “Vắng Dani chắc chắn khiến chúng tôi suy yếu không ít sức mạnh, nhưng tập thể đội bóng thì lại rất hưng phấn sau chiến thắng trước Đại học Hanyang vừa rồi. Đại học Hanyang (áo xanh) sẽ tung đội hình mạnh nhất đấu FK Sarajevo sau khi cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi ở trận thủ tục ngày 3.11 Khả Hoà Vì vậy, gặp lại họ chúng tôi hoàn toàn không ngán ngại dù thành phần cầu thủ thi đấu sẽ có thay đổi. Với FK Sarajevo, chúng tôi vẫn có nhiều nhân tố khác thay thế vai trò của Dani, vì vậy chúng tôi rất tự tin sẽ đánh bại họ một lần nữa để đoạt hạng 3 giải U.21 Quốc tế năm nay ”. Lịch thi đấu giải U.21 Quốc tế 2019 TN Ban tổ chức giải bóng đá U.21 Quốc tế chân thành cảm ơn các nhà tài trợ.Nhà tài trợ Vàng: Khách sạn Golden Bay Đà Nẵng, Nhà tài trợ Vận chuyển: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, Nhà tài trợ Đồng: Tập đoàn Trung Nguyên Legend cùng các đơn vị hỗ trợ: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, Tổng Công ty Becamex IDC, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa,…