U.21 Quốc tế 2019: Tuyển chọn Việt Nam đá hay để lọt "mắt xanh" thầy Park

BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên website báo Thanh Niên, kênh YouTube Thể thao 360, và trang Facebook Báo Thanh Niên. Sau trận đầu ra quân với chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Đại học Hanyang (Hàn Quốc) do chính HLV Park Hang-seo giới thiệu dự giải, HLV U.21 VN Dương Hồng Sơn mạnh dạn tiến cử rất nhiều học trò cho “thầy” Park tuyển chọn. thủ quân Đặng Văn Tới vững chắc ở hàng phòng ngự U.21 Việt Nam Khả Hòa Những cái tên như Trần Văn Bửu, Lê Xuân Tú, Trần Danh Trung, Trần Văn Đạt, Phùng Việt Trường, Đặng Văn Tới mà HLV Dương Hồng Sơn nhắc đến đều khẳng định được tài năng ở VCK giải U.21 quốc gia và có màn thể hiện tốt ở trận đầu U.21 quốc tế. Chắc chắn những tài năng ở tuyển U.21 khó bị bỏ sót bởi GĐKT VFF Juergen Gede cũng có mặt trên sân Hòa Xuân để xem giò các cầu thủ U.21 trong trận đầu. Thế nhưng đích thân HLV Park Hang-seo muốn tìm kiếm thêm mảnh ghép hoàn hảo cho U.22 VN nên sẽ có mặt tại Đà Nẵng xem lượt trận cuối giữa U.21 VN với Sinh viên Nhật Bản ngày 3.11. Trần Danh Trung có khả năng độc lập tác chiến trên hàng công Khả Hòa Giải U.21 quốc tế rất có duyên với “thầy” Park như 2 năm trước ông đã chọn Phan Văn Đức tại Cần Thơ lên tuyển U.23 giờ chót rồi cầu thủ Nghệ An tỏa sáng ở U.23 châu Á. Kết thúc VCK U.21 quốc gia vừa rồi tại Gia Lai, HLV Park Hang-seo gọi bổ sung trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và dự báo ít nhất 1 gương mặt ở tuyển U.21 VN vào mắt xanh vị chiến lược gia Hàn Quốc lần này. Các cầu thủ trẻ Sarajevo quyết thể hiện sự tiến bộ qua từng trận đấu Khả Hòa Đá với động lực lớn như thế, các tuyển thủ U.21 VN dự báo sẽ không khó giành chiến thắng ở lượt trận thứ hai diễn ra lúc 18 giờ hôm nay (trực tiếp trên VTV6, HTV thể thao, SCTV15, VTC3, Bóng đá TV, Đài PT-TH Đà Nẵng, kênh Youtube Thể thao 360, Facebook Báo Thanh Niên) trước U.19 FK Sarajevo vốn non kinh nghiệm trận mạc, bộc lộ qua trận ra quân thua 0-4 trước đội sinh viên Nhật Bản. Đội bóng châu Âu còn non kinh nghiệm nhưng đầy khát khao thể hiện mình Khả Hòa HLV Dương Hồng Sơn cho biết dù đối thủ phần nào được giải mã nhưng các cầu thủ U.21 không được chủ quan, chơi bóng tôn trọng đối thủ, tuân thủ đấu pháp mà BHL đề ra bởi với các cầu thủ trẻ mỗi trận đấu là cơ hội quý để cọ xát, trưởng thành. Khá đông khán giả là sinh viên tại Đà Nẵng đến sân Hòa Xuân ủng hộ các đội tranh tài Khả Hòa Trong khi đó đội bóng đến từ châu Âu FK Sarajevo đánh giá rất cao chủ nhà U.21 VN nhưng cũng bày tỏ quyết tâm đá hay hơn trận đầu để cho thấy sự tiến bộ của mình. Nếu thắng trận này, U.21 VN tràn trề cơ hội vào chơi chung kết trong khi Sarajevo cần có ít nhất trận hòa mới hi vọng còn cơ hội vào chơi chung kết, nếu thua họ sẽ phải tranh hạng ba, tư.