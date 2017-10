U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên: Chưa đấu đã hừng hực khí thế

BÊN LỀ

Hội Cổ động viên bóng đá VN và Cần Thơ sẽ tổ chức đón đội U.19 HAGL Arsenal JMG lúc 9 giờ 30 sáng mai 19.10 tại sân bay Cần Thơ. Nghe tin nhóm đầu tiên của đội U.19 với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Thanh Tùng, Đông Triều sẽ đến dự giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, hơn 200 CĐV đã lên kế hoạch đón đội một cách nồng nhiệt.

Tăng cường an ninh ở khách sạn Fortuneland. Hôm qua BTC địa phương đã quyết định tăng cường thêm tổ an ninh ở các khách sạn các đội bóng quốc tế đến dự nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đặc biệt sẽ có 2 tổ thay phiên nhau trực ở khách sạn Fortuneland, nơi có 4 đội đóng quân, nhất là có cầu thủ U.19 VN vì có thể người hâm mộ sẽ kéo đến đông để gặp các cầu thủ chụp hình và xin chữ ký.

Xem giải U.21 quốc tế trực tiếp trên máy tính và điện thoại di động. Ngoài các đài truyền hình VTV6, HTV Thể thao, VTC3 và Đài PT-TH TP.Cần Thơ trực tiếp 7 trận đấu của giải thì mới đây FPT đã quyết định trực tiếp toàn bộ các diễn biến của giải U.21 trên máy tính ở địa chỉ www.fptplay.net và trên điện thoại di động với ứng dụng FPT Play.

16 giờ hôm nay tại Hội trường UBND TP.Cần Thơ diễn ra cuộc họp báo về giải U.21 quốc tế 2014 với sự tham dự của hơn 120 đại biểu. Trước đó, lúc 14 giờ là cuộc họp kỹ thuật để các đội chốt lại danh sách thi đấu và đăng ký màu áo. Cũng chiều nay U.21 Sydney FC tập lúc 15 giờ 30 và U.21 Malaysia 16 giờ 15, U.21 Singapore 18 giờ.

Đội trưởng và đội phó làm “oshin”. Sau buổi tập hôm qua, đội trưởng Đỗ Văn Thuận và đội phó Giang Trần Quách Tân phải khiêng thùng nước ra xe để cùng đội về khách sạn. Hỏi ra mới biết BHL phân đội thành nhiều tổ, mỗi tổ chịu trách nhiệm trực 1 ngày để làm những việc lặt vặt. Văn Thuận, Quách Tân thuộc tổ 1 và hôm nay cả hai cùng làm nhiệm vụ trực nhật.

T.K - Q.A