U.21 SLNA gặp lại Ninh Thuận trong trận chung kết

(TNO) Chiều 3.10, U.21 Sông Lam Nghệ An đã giành quyền vào chơi trận chung kết U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2012 sau khi vượt qua U.21 Than Quảng Ninh trên chấm phạt đền với tỷ số 5-3 (90 phút hòa nhau 1-1). Đối thủ của U.21 Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết là đội chủ nhà Ninh Thuận.

Rất đông cổ động viên SLNA đã đến sân Ninh Thuận để cổ vũ cho đội nhà - Ảnh: Khả Hòa Khác với trận bán kết 1, trận đấu giữa U.21 Sông Lam Nghệ An (SLNA) và U.21 Than Quảng Ninh (TQN) diễn ra rất gây cấn. Cả hai đội đều có những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội hình, nên đấu trí nhau trong từng pha bóng. Mặc dù U.21 TQN đã vào bán kết với thành tích bất bại ở vòng bảng (B), trong khi SLNA lại đứng nhì bảng A sau đội chủ nhà U.21 Ninh Thuận. Nhưng với kinh nghiệm, từng 3 lần lên ngôi vô địch giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên - SLNA lại được đánh giá cao hơn ở trận bán kết 2. Không được đánh giá cao bằng đối thủ, TQN chơi với đội hình 4-1-4-1, để tập trung 5 cầu thủ giữa sân, không cho SLNA gây sức ép. Tấn công nhiều hơn, nhưng đội bóng xứ Nghệ lại thủng lưới trước khi Minh Tuấn thực hiện thành công quả phạt 11m ở phút 28. Tình huống này, trọng tài Hoàng Ngọc Hà có phần nặng tay nhưng quyết định chính xác bởi bóng đã trúng tay hậu vệ SLNA trong vòng 16m50.

Trận đấu giữa U.21 SLNA (áo vàng) và U.21 TQN diễn ra rất gây cấn - Ảnh: Khả Hòa Bàn thắng của Minh Tuấn như chất xúc tác khiến trận đấu hấp dẫn hơn. SLNA đẩy cao đội hình khai thác những pha tấn công từ hai biên bởi sự xông xáo của Thế Cường và Phi Sơn. Trong khi đó, TQN tập trung số đông cầu thủ để phòng ngự và tổ chức tấn công nhanh khi có cơ hội. Sau những nỗ lực liên tục, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn sang bằng cách biệt ở phút cuối hiệp 1. Đây là một trong những bàn thắng tuyệt đẹp khi Thế Cường đột phá bên hành lang trái rồi chuyền vào trong cho Quang Nam. Trước sự vây hãm của 3 hậu vệ TQN, tiền đạo SLNA tỉnh táo đánh gót bằng chân trái làm thủ môn Tuấn Linh và hàng thủ TQN đều lỡ nhịp. Một pha xử lý quá tinh tế và đẳng cấp đã được khán giả hâm mộ trên sân Ninh Thuận vỗ tay tán thưởng. Bàn thắng này, giúp Quang Nam tiến thêm một bước đến danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn ghi được.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh của U.21 SLNA đã xuất sắc cản phá thành công 1 quả sút luân lưu - Ảnh: Khả Hòa Phút 64, Đại Nghĩa (TQN) lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì vào bóng thô bạo nên TQN rơi vào thế 10 chống 11, như những gì họ đã trải qua ở trận gặp Khatoco Khánh Hòa. Chỉ còn 10 người, nhưng TQN đã chơi khôn khéo và phòng thủ chắc chắn để đưa trận đấu đến chấm 11m. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh là người góp công lớn giúp TQN hòa SLNA trong 90 phút, bởi anh đã chơi một trận quá xuất sắc với những pha cứu thua hiệu quả trước hàng loạt pha dứt điểm của SLNA. Trong loạt sút luân lưu 11m, SLNA đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3. Các cầu thủ của SLNA là Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc, Thế Nhật, Đình Hoàng, Hoàng Thịnh đều thực hiện thành công. Trong khi cú sút của Văn Tùng đã bị thủ môn Nguyên Mạnh (SLNA) xuất sắc cản phá được. Quang Huy - Sơn Tùng