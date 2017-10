U.21 SLNA "ngán" khán giả Ninh Thuận!

HLV Nguyễn Quang Hoàn: "Trọng tài quá nghiêm khắc" Phát biểu sau trận thua trước SLNA, HLV của Than Quảng Ninh Nguyễn Quang Hoàn cho rằng mặt sân trơn là nguyên nhân chính khiến đội ông thua trận.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà (áo đen) phạt thẻ đỏ cầu thủ Trần Đại Nghĩa của U.21 Than Quảng Ninh - Ảnh: Khả Hòa "Mặt sân hôm nay quá trơn đã khiến cầu thủ của tôi không thể tuân theo ý đồ chiến thuật. Trong quả sút penalty (của Than Quảng Ninh) trọng tài đã đúng khi theo sát tình huống. Tuy nhiên, trong chiếc thẻ đỏ sau đó (cũng của Than Quảng Ninh), trọng tài đã quá nghiêm khắc. Tôi không nói trọng tài đã sai, nhưng tình huống đó cầu thủ của tôi chỉ vì ham bóng và lại gặp phải sân quá trơn nên trở thành một pha vào bóng quyết liệt", HLV Quang Hoàn phát biểu. Điều an ủi cho U.21 Than Quảng Ninh là mặc dù thua, nhưng họ vẫn được trao hạng 3 cùng U.21 Khánh Hòa.