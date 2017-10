U.21 Thái Lan 6-2 U.21 Gangwon: Chứng minh tham vọng vô địch

90'

Sớm đánh sập ý chí của U.21 Gangwon bằng 3 bàn thắng rất sớm, U.21 Thái Lan dễ dàng có chiến thắng đậm 6-2 ở trận ra quân như lời thách thức gửi đến các đối thủ. Trước giờ xung trận, HLV Da Han Lim của Gangwon cho biết các học trò của ông đều rất trẻ, sinh năm 1999 và 2000. Và trước U.21 Thái Lan sở hữu đội hình rất mạnh chuẩn bị cho SEA Games, các cầu thủ trong độ tuổi U.18 của Gangwon đã gặp cú sốc từ rất sớm. Trong vòng 8 phút, từ phút 13 đến 21, U.21 Thái Lan đã 4 lần làm tung lưới đối thủ đến từ Hàn Quốc. Đội trưởng Chenrop Samphaodi có cú đúp. Bên cạnh đó là bàn mở tỷ số của Netiphong Sanmahung và cú sút xa của Nattiwut Sombatyotha. Sang hiệp 2, HLV Ithsara Sritharo rút đội trưởng Chenrop Samphaodi ra, thay bằng tiền vệ Chaiyawat Buran. Từ lúc này, U.21 Thái Lan chủ động chơi chắc chắn ở sân nhà để chờ phản công. Mặc dù vậy, họ vẫn dễ dàng có thêm 2 bàn thắng khác do công Worachit Kanitsribumphen và Wongsakorn. Dù thua đậm, các cầu thủ đến từ xứ sở kim chi đã chơi rất cố gắng. Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng 2 bàn thắng có phần may mắn khi các cú sút của Soohuyn Kim và Jaeseok Oh đã chạm người hậu vệ Thái Lan đổi hướng vào lưới. Thắng trận này, U.21 Thái Lan đã phần nào hiển lộ được sức mạnh của mình ở giải đấu đã đem theo thành phần rất mạnh. Trong khi đó, nhiệm vụ của U.21 Gangwon có lẽ sẽ là chuẩn bị thật tốt để có màn trình diễn tốt hơn ở trận tiếp theo với U.21 HAGL, một ứng viên vô địch khác.