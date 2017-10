U.21 Vĩnh Long vào chung kết, HLV ngất xỉu

Phát biểu sau trận đấu

HLV Dylan Kerr (U.21 V.Hải Phòng): Chúng tôi đã bỏ lỡ cả chục cơ hội mười mươi để giành chiến thắng ngay trong thời gian đá chính của trận đấu, tiếc là các chân sút V.Hải Phòng không gặp may mắn. Đã vậy may mắn cũng không mỉm cười với chúng tôi khi phải đấu trên chấm phạt đền đầy may mủi. Thay mặt đội tôi xin cảm ơn khán giả đã đến sân cổ vũ nhiệt tình.

HLV Lương Trung Dân (U.21 Vĩnh Long): Đời tôi không còn niềm vui sướng nào sánh bằng hôm nay. Các cầu thủ Vĩnh Long đá có trận đấu không thể chê vào đâu được. Tôi tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Chiến thắng này chúng tôi xin gửi tặng người hâm mộ bóng đá quê nhà Vĩnh Long, những người ở quê luôn dõi theo, hỏi han, động viên chúng tôi qua từng trận đấu.

Thúy Hằng (ghi)