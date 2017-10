U.21 VN - U.21 Thái Lan 3-1: “Thủy chiến” đẹp mắt

Phát biểu sau trận đấu



HLV Đinh Văn Dũng (U.21 Báo Thanh Niên VN): Trận đấu hôm nay, toàn bộ những cầu thủ U.21 Báo Thanh Niên VN chưa được đá ở các trận trước đều được vào sân và thi đấu. Với tinh thần cống hiến cho người hâm mộ đến sân cổ vũ, các học trò của tôi đã thể hiện được điều này qua lối chơi lăn xả, hết mình. Ở đội U.21 Báo Thanh Niên VN, khoảng cách trình độ giữa đội hình dự bị và đội hình chính là không lớn. Dù đội nhà chiến thắng nhưng tôi vẫn đánh giá U.21 Thái Lan là đội rất mạnh. Chúng tôi sẽ dè chừng đội này nếu gặp nhau ở chung kết. Đối thủ U.19 VN mà chúng tôi sẽ gặp ở bán kết tuy thiếu kinh nghiệm nhưng lại thi đấu ăn ý nhờ đã tập chung với nhau nhiều ngày.



HLV Chalermvud Sangnapol (U.21 Thái Lan): Các cầu thủ trẻ của tôi chưa từng thi đấu trong điều kiện thời tiết mưa như hôm nay nên gặp bất lợi. Tuy nhiên điều kiện thời tiết như vậy chắc chắn không chỉ ảnh hưởng đến đội bóng chúng tôi mà ảnh hưởng cả đối với U.21 Báo Thanh Niên VN. Thua trận này là do chúng tôi thua về thế trận so với chủ nhà. Trận đấu này cho thấy rõ ràng là U.21 Báo Thanh Niên VN có kinh nghiệm hơn, các bạn cũng mạnh về thể lực hơn so với chúng tôi. Đúng là có nhiều người nghĩ rằng việc U.21 Thái Lan đưa đội hình dự bị đá trận này nhằm tránh đại diện khác của VN ở bán kết. Tôi xin nói rõ như thế này: chúng tôi đã lên đội hình gặp U.21 Báo Thanh Niên VN từ trước khi có kết quả trận U.19 VN - U.21 Malaysia. Chúng tôi đã có tính toán từ đầu là nhắm đến bán kết nên chúng tôi muốn dành đội hình mạnh nhất cho trận đấu mang tính quyết định. Cả hai đại diện của chủ nhà tại giải đều mạnh và tôi nghĩ việc né đội để thuận lợi ở vòng trong là điều mà đội bóng nào dự giải cũng phải tính. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng các cầu thủ chúng tôi đã thi đấu hết sức mình trong trận này. Hoàng Quỳnh

(ghi)