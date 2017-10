U.22 Malaysia thua đậm CLB trong nước

Đáng nói, U.22 Malaysia đã để Melaka United dễ dàng dẫn trước đến 4-0 và đều do chân sút người Croatia Marko Simic ghi. Bàn gỡ an ủi cho U.22 Malaysia do cầu thủ Safawi Rasid ghi, nhưng cuối trận R.Surendran ấn định chiến thắng 5-1 cho Melaka United.

Thua trận, U.22 Malaysia gặp không ít chỉ trích từ giới truyền thông Malaysia, thậm chí có ý kiến cho rằng nếu được ưu ái chọn bảng đấu ở SEA Games thì khả năng đội nhà đoạt HCV môn bóng đá nam cũng không cao do lực lượng cầu thủ kém tài hơn so với Thái Lan hay VN.

Sau đợt tập huấn và đấu giao hữu này, các cầu thủ U.22 Malaysia được trả về CLB và sẽ tập trung trở lại vào ngày 5.7 để đấu giao hữu với U.22 Myanmar.

HLV Ong Kim Swee cho biết sẽ gút danh sách U.22 Malaysia vào ngày 13.7 để chuẩn bị thi đấu tại vòng loại giải U.23 châu Á 2018 tại Thái Lan từ ngày 17 - 23.7. Đây sẽ là đợt trận then chốt cho U.22 Malaysia hướng đến SEA Games vào tháng 8 tới.

Giang Lao