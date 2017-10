U.22 Việt Nam: Công Phượng, Tuấn Anh thua... đàn em Quang Hải

Malaysia chính thức gửi thư xác nhận về thể thức bốc thăm Khi được hỏi cảm giác thế nào trước động thái mới nhất của nước chủ nhà Malaysia về thay đổi lại phương thức bốc thăm SEA Games 29 như SEA Games 28, HLV Hữu Thắng nói: “Mới đây, họ tự cho mình quyền tự chọn bảng - điều khó có thể chấp nhận được. Nhờ có sự lên tiếng của các nước mà Malaysia đã phải xuống nước. Phương thức bốc thăm kiểu cũ sẽ có lợi cho tất cả các đội, đem lại tính công bằng cao hơn. Nhưng suy cho cùng, đã dự bất kỳ giải đấu nào thì chúng ta cũng phải xác định rõ, không có đối thủ nào yếu cả. Đã vào cuộc đấu là phải chiến hết mình. May mắn chỉ đến với những ai thực sự lao động. Chứ lười biếng thì không thể có ngày mai”. Sáng ngày 5.7, ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: "Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), tối 4.7, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã có thư do ngài Hamidin ký gửi tới ngài Azzudin Sri Amad - Tổng thư ký AFF, xác nhận việc sẽ tiến hành tổ chức bốc thăm môn bóng đá (nam, nữ) theo thông lệ của các kỳ SEA Games trước, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng bóng đá Đông Nam Á sau cuộc họp của AFF tại Nha Trang vào ngày 1.7. Sáng ngày 5.7, ông Trần Quốc Tuấn - Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết: "Theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), tối 4.7, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã có thư do ngài Hamidin ký gửi tới ngài Azzudin Sri Amad - Tổng thư ký AFF, xác nhận việc sẽ tiến hành tổ chức bốc thăm môn bóng đá (nam, nữ) theo thông lệ của các kỳ SEA Games trước, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng bóng đá Đông Nam Á sau cuộc họp của AFF tại Nha Trang vào ngày 1.7. Như vậy có nghĩa là, đội chủ nhà Malaysia và đương kim vô địch Thái Lan sẽ chia thành hai bảng. Còn Myanmar (HCB SEA Games 28), Việt Nam (HCĐ SEA Games 28) là hạt giống số 2, sẽ được tách ra hai bảng. Các đội còn lại sẽ được bốc thăm dựa trên thành tích của các đội này ở SEA Games 28 năm 2015. Theo thông báo này thì việc Malaysia được chọn bảng tại SEA Games 29 đã không được đáp ứng. Vấn đề này sẽ đem lại sự công bằng và tính hấp dẫn cho giải đấu".