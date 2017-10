U.22 Việt Nam trốn nắng nóng Hà Nội

Vài ngày sau trận đấu gặp U.23 Hàn Quốc tại Sài Gòn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cùng các đồng đội khác đã di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đối thủ là đội tuyển Các ngôi sao K-League vào ít hôm nữa.

Theo kế hoạch, đội sẽ tập từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 nhưng nhiệt độ ngoài trời khá cao, lên đến 36 độ nên HLV Hữu Thắng chỉ cho cầu thủ chạy nhẹ nhàng vài vòng quanh sân rồi chia thành ba nhóm, chơi trò chơi với bóng và khi các phóng viên chưa kịp hình dung ra tác dụng “cơ bản” của bài tập ấy là gì thì HLV Hữu Thắng đã ra hiệu “stop”, “stop”. Đồng hồ lúc ấy chỉ 9 giờ 30!

Cũng để giữ gìn sức khỏe cầu thủ, ban huấn luyện đã quyết định cho lùi buổi tập chiều vào lúc 18 giờ, thay vì 17 giờ như thông báo ban đầu.

Thuốc thử hạng sang

Các chàng trai trẻ sẽ được đối đầu với “thuốc thử” hạng sang là những gương mặt xuất sắc nhất của giải bóng đá nhà nghề Hàn Quốc vào 20 giờ ngày 29.7 tại sân Mỹ Đình. Đội bạn sẽ có mặt ở Hà Nội sáng 28.7, gồm 2 thủ môn, 7 hậu vệ, 5 tiền vệ và 4 tiền đạo. Tuổi đời trung bình của đội tuyển các ngôi sao K-League là 29 tuổi, trong đó nhiều tuổi nhất là thủ môn Kim Yong Dea (CLB Ulsan), 38 tuổi, cao 1,89 m; ít tuổi nhất là tiền vệ Kim Min (CLB Gwangju), 25 tuổi, cao 1,83 m.

Đối thủ của Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh, Tiến Dũng… đều là nững cầu thủ ngôi sao có kinh nghiệm thi đấu phong phú trên đấu trường thế giới như Lee Geun Ho (Kangwon FC) - cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Nga tại World Cup 2014; Kim Jin Soo (Chunbuk Hyundai) - cầu thủ từng đá 2 mùa tại giải bóng đá Đức Bundesliga dưới màu áo Hoffenheim. Lee Geun Ho cũng từng giành chức vô địch AFC Champion League cùng CLB Ulsan vào năm 2012.

Một điều khá thú vị khác nữa là trong thành phần BHL Các ngôi sao K-League có trợ lý Kim Do Hun - người từng có mặt trong trận đấu tại vòng loại châu Á AFC 2004 ở Oman vào tháng 9.2003, mà đội tuyển Hàn Quốc đã thua Việt Nam với tỷ số 0-1 (trận đấu đã được giới truyền thông Hàn Quốc gọi là “Oman shoc”). Cùng năm đó, tại vòng loại Asian Cup tổ chức tại Hàn Quốc, Hàn Quốc thắng đậm Việt Nam với tỷ số 5-0, với 1 bàn do công đóng góp của chính Kim Do Hun.

Một số hình ảnh buổi tập sáng 26.7 của đội U.22 Việt Nam

