U.22 VN không đặt nặng thành tích tại BTV Cup

Danh sách 27 cầu thủ Thủ môn: Nguyễn Thanh Diệp (Đồng Nai), Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Phạm Văn Khải (Trẻ Đà Nẵng), Nguyễn Văn Hưng (Hà Nội). Hậu vệ: Nguyễn Xuân Hùng (Hà Nội), Nguyễn Tiến Duy (Than Quảng Ninh), Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Phạm Văn Nam (Nam Định), Lê Thái Quang (Trẻ Đà Nẵng), Lê Quang Hùng (Ninh Bình), Phạm Hoàng Minh Trọng (Đồng Nai). Tiền vệ: Nguyễn Huy Hùng, Đỗ Văn Thuận (Hà Nội), Lê Duy Thanh, Lê Hoàng Thiên (Hoàng Anh Gia Lai), Trần Mạnh Dũng, Hoàng Danh Ngọc (Nam Định), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Giang Trần Quách Tân (Trẻ Đà Nẵng), Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Ngô Quang Huy (Bình Định), Nguyễn Thế Hưng (Đồng Nai) Tiền đạo: Nguyễn Đình Bảo, Vũ Quang Nam (SLNA), Hà Minh Tuấn (Trẻ Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Khôi (Nam Định), Ngân Văn Đại (Hà Nội).