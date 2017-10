U.23 chỉ tạm tốt về tinh thần

Tỷ số 2-2 trong trận giao hữu tối qua với đội ĐKVĐ J-League Kashima Antlers lẽ ra phải là kết quả đáng mừng cho U.23 VN. Nhưng thật sự lối chơi của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc qua trận này vẫn còn nhiều nỗi lo.

>> U.23 Việt Nam cầm hòa Kashima Antlers 2-2

Hai bàn thắng của U.23 VN trong trận này đều cho thấy sự nhạy bén và quyết đoán của các cá nhân đang đi tìm sự khẳng định. Đầu tiên là Vũ Minh Tuấn, chân sút đến từ đội hạng nhất Than Quảng Ninh đã thực hiện cú sút phạt ở phút 50 rất điệu nghệ đưa bóng đi cắm vào góc lưới. Còn bàn gỡ hòa 2-2 của Hoàng Danh Ngọc ở phút 80 là sự tận dụng thời cơ từ đường chuyền hớ hênh của thủ môn đội Nhật. Cùng với vài pha bóng lóe sáng khi lên tham gia tấn công bên cánh phải của hậu vệ người Ninh Bình Lê Quang Hùng hay những cú đảo chân khéo léo của Trần Phi Sơn (vào ở nửa cuối hiệp 2) là những tín hiệu tích cực giúp U.23 có được sự tự tin cần thiết khi tạo thế trận ăn miếng trả miếng so với Kashima Antlers.



U.23 VN (phải) còn phải nỗ lực nhiều hơn - Ảnh: Ngô Nguyễn

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể che hết các khiếm khuyết của U.23 bởi nếu thủ môn Trần Bửu Ngọc không xuất sắc, ít nhất 3 lần lưới của chủ nhà phải rung lên. Chỉ cần vài pha tăng tốc và thể hiện đẳng cấp, các cầu thủ Nhật Bản đã đủ sức làm chao đảo hàng thủ U.23. Điều mà ông Phúc lo ngại ở cặp trung vệ đã thành hiện thực khi cả Phạm Mạnh Hùng lẫn Dương Thanh Hào đều chơi không kín và không đủ tầm để chỉ huy. Nếu bàn bị gỡ 1-1 do Osako ghi ở phút 52 từ một pha đánh thẳng trung lộ của Kashima mà bộ đôi này lúng túng thì bàn để đối thủ thắng lại 2-1 ở phút 60 chính là do non kinh nghiệm và mất tập trung khi đối mặt với quả phạt xử lý nhanh của Nakamura. Nhưng để thế trận bị chuyển hóa nhanh và gây bất lợi trong nhiều thời điểm là do U.23 VN không có thủ lĩnh cầm trịch lối chơi. Văn Quyết đã gây thất vọng vì lối đá thiếu lửa, Mạnh Dũng sau đó khép từ cánh phải vào dù nỗ lực nhưng cũng chưa làm được vai trò này.

Sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận ông chưa thể hài lòng với U.23 khi nói: “Có thể thời gian tập luyện chưa dài đã khiến các vị trí chưa thể hiểu hết được nhau. Tuyến tiền vệ và tiền đạo chưa có sự kết hợp ăn ý nên đã chơi không tốt. U.23 VN chỉ tạm tốt về tinh thần, còn về chuyên môn nhiều thời điểm khá bế tắc vì không tìm được tiếng nói chung cũng như đối thủ đã thể hiện được trình độ và đẳng cấp hơn hẳn. Kinh nghiệm của các cầu thủ U.23 còn quá non để tạo được một thế trận ngang bằng. Hàng hậu vệ còn nhiều khuyết điểm, 2 bàn thua đều xuất phát từ những pha xử lý thiếu tỉnh táo, non nghề. Nói chung, chưa thể có được một đội tuyển hoàn hảo mà cần phải thêm thời gian để gọt giũa, chỉnh sửa”.

Đăng Khoa - Lan Phương

