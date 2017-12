U.23 Việt Nam hồi hộp với chấn thương của Công Phượng

Chấn thương của Công Phượng theo lời thuật lại của một số thành viên đội tuyển U.23 là do anh ham bóng lao theo tranh chấp và hậu quả là va chạm với các đồng đội bên đội quân xanh trong buổi tập nội bộ, khiến anh nằm vật ra sân với gương mặt hết sức đau đớn. Chẩn đoán ban đầu từ các bác sĩ là Phượng chỉ bị chấn thương không quá nặng ở cổ chân trái và tổn thương phần mềm. Nhưng nhìn cách rời sân và bỏ buổi tập của chân sút số 1 của tuyển U.23 Việt Nam thì tình hình chưa hoàn toàn có thể sớm lạc quan như vậy.

Giám đốc điều hành của HAGL Huỳnh Mau cho biết, đặc điểm chung của các cầu thủ HAGL là nặng về kỹ thuật, ham theo bóng nên dễ dẫn đến va chạm và dính chấn thương. Vì thế không riêng Công Phượng mà Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường rất thường hay dính chấn thương mà mỗi lần xảy ra chấn thương thì thời gian để các cầu thủ này trở lại không chỉ ngày một ngày hai mà có khi vài ngày hoặc cả tuần hay nửa tháng, thậm chí lâu hơn nữa.

Ông Mau nói chiều nay nghe tin Công Phượng bị chấn thương, cả đội HAGL như ngồi trên lửa, liên tục điện ra tuyển U.23 để hỏi thăm tình hình, hỏi trực tiếp luôn Công Phương. Ông Mau cho biết, Công Phượng chỉ nói ngắn gọn là lúc đó cảm thấy rất đau và sau khi được xịt thuốc thì bước đi được nhưng giờ đang theo dõi và chờ chẩn đoán thêm. Chính một vài thành viên của tuyển U.23 Việt Nam nhắc lại trường hợp của Nguyễn Tiến Linh được HLV Park Hang-seo vào theo dõi giải U.21 Báo Thanh Niên tại Bình Dương gọi ra U.23 Việt Nam và cũng do ham bóng bị chấn thương lật cổ chân trong buổi tập dẫn đến việc chia tay luôn U.23 Việt Nam. Thế nên không thể xem thường loại chấn thương cổ chân như của Công Phượng.

tin liên quan 70 tỉ đồng chuyển nhượng Công Phượng Đó là mức giá mà CLB Buriram (Thái Lan) đưa ra với chân sút này sau màn trình diễn ấn tượng của anh tại giải U.23 giao hữu vừa rồi tại Thái Lan.

Về phần của HLV Park Hang-seo ông thực sự lo lắng vì nếu Công Phượng chấn thương nặng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ và lối chơi của U.23 Việt Nam. Phượng là mắt xích quan trọng nhất trong đội hình và là niềm hy vọng trên hàng tấn công của U.23 Việt Nam tại vòng chung kết giải U.23 châu Á. Thiếu Phương, sức mạnh tấn công sẽ giảm hơn một nửa, vì anh không chỉ là người trực tiếp ghi bàn mà còn là linh hồn trong sự phối hợp với các vệ tinh xung quanh như Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường... Ông thầy người Hàn Quốc tỏ ra nôn nóng sau buổi tập khi liên tục hỏi bác sĩ về tình trạng của Công Phượng, đủ thấy ông lo như thế nào.

Đây không phải lần đầu do ham bóng mà Công Phượng bị chấn thương. Chúng tôi muốn nhắc lại trận cuối vòng bảng vòng chung kết U.23 châu Á năm 2016 tại Qatar, Công Phượng do ham bóng tranh chấp và bị gãy xương đòn vai khiến anh phải nghỉ mất một thời gian dài. Do vậy hơn lúc nào hết, BHL đội tuyển U.23 cần phải kiểm soát và nhắc nhở Công Phương cũng như bản thân chân sút này dù nỗ lực cách mấy cũng cần phải chú ý đề phòng rủi ro. Mong là Phượng sẽ sớm có thể thi đấu và lên đường cùng U.23 Việt Nam nhưng cũng mong em phải hết sức tỉnh táo để tránh lập lại cái dớp như gần 2 năm trước.

Ở thời điểm hiện tại, U.23 Việt Nam chỉ còn trường hợp chấn thương của thủ thành Phí Minh Long. Trong khi đó, trung vệ Tiến Dũng đã hồi phục tới 90% và có thể tập luyện cùng đồng đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 31.12 và lên đường sang Trung Quốc vào ngày 1.1.2018. Sau khi có mặt tại Trung Quốc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đóng quân tại thành phố Giang Tô và có thêm 3 ngày tập luyện trước khi có trận giao hữu với U.23 Palestine vào ngày 4.1.2018.



Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, danh sách của đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải đấu trên sẽ được công bố. Trong thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo chắc chắn không muốn có thêm học trò nào dính chấn thương.

Đăng Khoa - Lĩnh Nam