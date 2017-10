'U.23 Việt Nam phải thắng Malaysia mới nuôi được hy vọng'

CĐV VN đề nghị được bảo đảm an toàn Không nhiều CĐV từ VN sang Malaysia vào ngày mai, nhưng theo dự báo sẽ có gần 3.000 CĐV đang sinh sống và làm việc tại Malaysia đến sân Shah Alam cổ vũ U.23 VN. Do dư âm của việc CĐV VN bị tấn công ở trận bán kết lượt đi AFF Cup hồi tháng 12 năm rồi, ông Trần Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội CĐV VFS - cho biết: “Một mặt chúng tôi đề nghị CĐV đến sân hãy hết sức kiềm chế, cổ vũ fair play, có văn hóa và không để xảy ra va chạm với CĐV Malaysia. Mặt khác, chúng tôi cũng đề nghị VFF sớm có ý kiến với BTC nước chủ nhà phải tăng cường an ninh và an toàn cho trận đấu, đặc biệt trên khán đài khu vực có CĐV VN cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc như hồi AFF Cup 2014”. T.K