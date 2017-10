U.23 Việt Nam thắng đậm U.23 Myanmar

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, vào khuya 14.10, tại thành phố Yangon - cố đô của Myanmar đã liên tiếp xảy ra các vụ nổ bom. Đây là một trong hai địa điểm chính sẽ đăng cai SEA Games 27 khởi tranh vào đấu tháng 12.2013. Ông Lâm Quang Thành, trưởng đoàn thể thao Việt Nam (VN) cho biết: “Ngay sau khi biết tin, chúng tôi đã liên hệ ngay với Đại sứ quán VN tại Myanmar để nhờ họ đánh giá tình hình. Tuy nhiên, tôi rất tin tưởng, nước chủ nhà SEA Games 27 sẽ có những biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn tham dự, trong đó có VN. Cuối tháng trước, tôi và đoàn cán bộ của đoàn đã sang Myanmar để tìm hiểu về sự chuẩn bị của nước bạn và cảm thấy khá yên tâm khi Myanmar đã khẳng định sẽ siết chặt an ninh và có những phương án hữu hiệu để phòng chống những sự cố về an ninh.



Yangon là nơi sẽ tổ chức 6/33 môn của SEA Games 27 còn thủ đô Nay Pyi Taw là địa điểm tổ chức phần lớn số môn còn lại. Đoàn thể thao VN vẫn tiếp tục chuẩn bị tốt về mặt chuyên môn và tinh thần để lên đường tham dự SEA Games 27. Tôi cho rằng, sự cố nổ bom sẽ không tiếp tục xảy ra”.