'U.23 Việt Nam thắng được Nhật Bản chỉ là cách nói vui'

(TNO) Tân HLV trưởng đội tuyển U.19 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn không hy vọng vào sự bùng nổ của bất kỳ cá nhân nào của đội tuyển U.23 quốc gia tại vòng loại U.23 châu Á 2016 trên đất Malaysia.

HLV Toshiya Miura và tuyển U.23 Việt Nam đang tập luyện tại Malaysia - Ảnh: Bạch Dương

Ông Tuấn nhìn nhận về đội bóng của người đồng nhiệm bằng thái độ khá chừng mực - có lo lắng, có băn khoăn nhưng luôn đi kèm với sự chia sẻ về những khó khăn mà HLV Miura đã, đang và sẽ phải đối đầu.

Dù yêu quý đội U.23 Việt Nam đến mấy, tôi cũng nghĩ rằng, nói thắng được Nhật Bản là cách nói cho vui thôi. Tôi không chê bai hay miệt thị nhưng thực tế là, bóng đá Việt còn cách xa lắm với bóng đá Nhật. Trình độ của họ quá khác biệt với Việt Nam HLV Hoàng Anh Tuấn

HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Tôi không trực tiếp được đọc giáo án của HLV Miura nên sẽ là võ đoán khi nói rằng, những bài tập của ông là quá nặng hay không phù hợp. Dĩ nhiên, tôi hơi lăn tăn bởi đội quá nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Trong bối cảnh cầu thủ trẻ có chất lượng tốt không nhiều thì rõ ràng, việc xây dựng lối chơi như mong muốn sẽ bị ảnh hưởng cực lớn khi nhân sự không hoàn hảo. Muốn làm được phải có con người nhưng đội U.23 Việt Nam đã mất đi những nhân tố mang tính then chốt. Ví dụ như Thanh Hiền. Đây là trường hợp tôi thấy đáng tiếc nhất. Ông Miura vẫn còn Quế Ngọc Hải nhưng so về kinh nghiệm, Hải chưa thể so với Hiền được”.

Thất bại của U.23 Việt Nam trước Olympic Thái Lan cách đây vài ngày được ông Tuấn phân tích ở một khía cạnh “lạ”. “Vốn dĩ là người chưa hiểu sâu về bóng đá Đông Nam Á, chắc chắn ông Miura cũng chưa biết nhiều, hoặc có thể chưa biết tí gì về lịch sự đối đầu giữa bóng đá Việt và Thái.

Tôi cho rằng, sự bế tắc của U.23 Việt Nam ở trận đấu này, còn nằm ở sự chuẩn bị không tốt về mặt tâm thế. Đáng lẽ ra, phải có bộ phận tư vấn hoặc các trợ lý nói về việc từ xưa tới nay, chúng ta có thể đã từng thắng Thái nhưng nhìn chung vẫn chưa thể mạnh bằng họ.

Khi tâm thế chưa sẵn sàng, chuyên môn lại vẫn có bất ổn vì vướng mắc về con người, thì hiển nhiên, lối chơi của U.23 Việt Nam đã làm thất vọng người xem. Đúng không?”, ông Tuấn nhận xét.



Theo ông Tuấn, Công Phượng (10) hay Tuấn Anh là những cầu thủ của thì tương lai - Ảnh: Bạch Dương

Chúng tôi đặt câu hỏi: "Vậy, Việt Nam có cửa gì tại vòng loại U.23 châu Á hay không, khi ngày 27.3 giải đã khởi tranh?".

Ông Tuấn đáp: “Chúng ta đang gặp muôn vàn khó khăn. Nhật Bản mạnh nhất bảng I và họ sẽ gần như chắc chắn là đội có chiếc vé đầu tiên của bảng này lọt vào vòng chung kết. U.23 Malaysia đang có lợi thế hơn Việt Nam khi được chơi trên sân nhà. Còn Macau - ai dám nói họ yếu hơn chúng ta.

Dưới góc nhìn của tôi, Công Phượng hay Tuấn Anh là những cầu thủ của thì tương lai, chưa phải thời điểm này. Tuấn Anh đã không phát huy được hết khả năng ở những trận giao hữu của U.23 Việt Nam không phải do những vệ tinh xung quanh anh không tốt. Khi gặp những đối thủ mạnh hơn những đội mà U.19 Việt Nam đã từng gặp, lứa U.19 như Phượng, như Tuấn Anh đã bộc lộ sự “mỏng mảnh” về kinh nghiệm HLV Hoàng Anh Tuấn

Tôi có thêm một sự băn khoăn nữa là không rõ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đặt ra mục tiêu thế nào cho U.23 Việt Nam ở giải đấu này? Phải vượt qua vòng loại hay chỉ là bước đệm cho SEA Games 28?”.

Chúng tôi đề cập: “Chúng tôi chưa thấy VFF tuyên bố về điều này nhưng ông Miura đã ước rằng, Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng chung kết và trong 3 trận đấu của vòng loại, U.23 Việt Nam sẽ thắng được U.23 Nhật Bản”.

Ông Tuấn nói ngay: “Ồ, dù yêu quý đội U.23 Việt Nam đến mấy, tôi cũng nghĩ rằng, nói thắng được Nhật Bản là cách nói cho vui thôi. Tôi không chê bai hay miệt thị nhưng thực tế là, bóng đá Việt còn cách xa lắm với bóng đá Nhật. Trình độ của họ quá khác biệt với Việt Nam.

Năm ngoái, khi tập huấn ở Nhật Bản, đội tuyển Việt Nam đã thua một CLB thuộc J-League và đội tuyển Sinh viên Nhật Bản. Cấp đội tuyển mà còn thất bại thì khó lắm cho Việt Nam khi sắp tới gặp Nhật. Nói thắng được Nhật, có lẽ chỉ nhằm động viên khích lệ cầu thủ mà thôi".

Theo ông Tuấn, bản chất của bóng đá Nhật là luôn cẩn thận, tôn trọng tối đa đối thủ dù đối thủ đó là ai, nhưng “gặp Việt Nam họ sẽ tấn công áp đảo ngay. Và nếu thể hiện được một lối đá tốt, thì dù thua hay hòa, cũng là một đại thành công của ông Miura.

Nên nghĩ rằng, U.23 Việt Nam không phải Brazil để áp đặt được lối chơi giống nhau lên Nhật, Malaysia hay Macau. Tôi hy vọng, HLV Miura sẽ biết chọn lối chơi thích hợp cho từng đối thủ”.

Cựu HLV của CLB Hải Phòng nhận xét thêm: “Dưới góc nhìn của tôi, Công Phượng hay Tuấn Anh là những cầu thủ của thì tương lai, chưa phải thời điểm này. Tuấn Anh đã không phát huy được hết khả năng ở những trận giao hữu của U.23 Việt Nam không phải do những vệ tinh xung quanh anh không tốt.

Khi gặp những đối thủ mạnh hơn những đội mà U.19 Việt Nam đã từng gặp, lứa U.19 như Phượng, như Tuấn Anh đã bộc lộ sự “mỏng mảnh” về kinh nghiệm. Vì thế, tôi dự đoán rằng, rất khó kỳ vọng vào sự bùng nổ của bất kỳ cá nhân nào của U.23 Việt Nam tại vòng loại.

Chúng ta chỉ nên trông chờ vào sức mạnh của cả tập thể. Cộng với yếu tố tinh thần - đang là điểm mạnh nhất của thầy trò ông Miura vào lúc này”.

Lan Phương

